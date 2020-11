VfB Lübeck: Mit breiter Brust den "Betze" stürmen Stand: 24.11.2020 11:50 Uhr Nach vier Siegen in Serie tritt der VfB Lübeck am Mittwochabend (19 Uhr) in der Dritten Liga beim 1. FC Kaiserslautern an. Beim bislang letzten Gastspiel auf dem Betzenberg gab es ein 0:7.

Dass die herbe damalige Zweitliga-Pleite lange her ist (1997), beweist auch der Blick auf die Protagonisten. VfB-Trainer war Karl-Heinz Körbel, auf dem Platz standen unter anderem André Golke und Daniel Jurgeleit. Die Pfälzer, trainiert von Otto Rehhagel, spielten mit Weltmeister Andreas Brehme und Stürmer Olaf Marschall, stiegen anschließend in die Bundesliga auf und wurden dort auf Anhieb deutscher Meister.

Erfolgsgaranten Steinwender und Deichmann

Die klingenden Namen sind längst passé, heute sorgen auf Lübecker Seite Spieler wie Pascal Steinwender oder Yannick Deichmann für strahlende Gesichter beim VfB-Anhang. Offensivmann Steinwender spielte im Frühjahr noch in der Vierten Liga für den VfB Oldenburg und kam in diesem Sommer als Leihgabe vom Zweitligisten SC Paderborn an die Lohmühle. In seinen acht Partien für Lübeck war der 24-Jährige an fünf Treffern beteiligt, zwei schoss er selbst, drei bereitete er vor. Beim jüngsten 3:0-Erfolg gegen Bayern München II gelangen ihm ein Tor und ein Assist.

VfB lebt vom Teamgeist

"Jeder hilft dem anderen, die Mannschaft arbeitet einfach gut zusammen", stellt Steinwender auf der Website der Lübecker aber sein Licht bescheiden in den Schatten. Wie gut der Teamgeist sei, habe beispielsweise Deichmanns Last-Minute-Siegtor in Verl gezeigt: "In solchen Momenten, wenn man weiß, dass wir das Ding gerockt haben, bricht einfach alles aus einem heraus. In dem Moment sind alle - Ersatzspieler, Trainer, Physiotherapeuten - hingesprintet. Da sieht man dann auch: Jeder ist für den anderen da, jeder freut sich für den anderen. Dieses Teamgefühl zeichnet uns als Mannschaft aus."

Deichmann sieht Lernprozess

Deichmann, an drei der jüngsten fünf Lübecker Tore beteiligt, sieht einen Lernprozess beim Aufsteiger, der sich in der Dritten Liga lange schwer tat und aus den ersten sieben Spielen nur zwei Punkte geholt hatte. "In der Zeit vorher haben wir gute Leistungen abgerufen, aber leider haben kleine Dinge den Ausschlag gegeben, dass wir nicht gewonnen haben. Vielleicht sind wir jetzt etwas abgezockter geworden", erklärte der 26-Jährige: "Wir haben gar nicht so viel geändert. Aber wir sind jetzt auf einem guten Weg."

Druck in der Misserfolgs-Phase habe das Team nicht verspürt, erklärte Steinwender. "Wir haben weiterhin daran geglaubt, was wir können. Im Fußball gibt es nun mal Phasen, in denen es mal nicht so funktioniert. Wir haben weiter versucht umzusetzen, was die Trainer uns mitgegeben haben. Und dieser Weg hat sich als richtig erwiesen."

Betzenberg hat seinen Schrecken verloren

23 Jahre nach dem 0:7-Debakel tritt der VfB somit unter völlig anderen Vorzeichen in Kaiserslautern an. Der einst gefürchtete Betzenberg hat seinen Schrecken längst verloren - vor allem in diesen Corona-Zeiten, in denen Publikum im Stadion nicht zugelassen ist. So warten die Pfälzer immer noch auf den ersten Heim-Dreier in dieser Saison. Und das soll auch am Mittwoch so bleiben, denn die Lübecker sind noch lange nicht satt: "Jetzt fängt es erst richtig an", so die Kampfansage von VfB-Routinier Mirko Boland.

