Stand: 17.09.2020 18:31 Uhr

VfB Lübeck holt Drittliga-Haudegen Benyamina

Der VfB Lübeck hat seinen Kader zwei Tage vor dem Drittliga-Auftaktspiel am Sonnabend gegen Mitaufsteiger 1. FC Saarbrücken (14 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) noch einmal verstärkt. Wie die Schleswig-Holsteiner am Donnerstagabend mitteilten, unterzeichnete Angreifer Soufian Benyamina einen Einjahresvertrag. Der gebürtige Berliner war zuletzt für den polnischen Erstligisten Pogon Stettin auf Torejagd gegangen. Zuvor spielte der Deutsch-Algerier neun Jahre lang in der Dritten Liga - unter anderem beim FC Hansa Rostock. In 238 Partien erzielte der 30-Jährige 62 Treffer.

"Absolute Bereicherung für unser Team"

"Nach zwei Jahren in Polen bin ich jetzt zurück in der Dritten Liga, die im Laufe der Jahre ja irgendwie meine Liga geworden ist. Mit meiner Erfahrung hoffe ich, der Mannschaft helfen zu können, um in dieser harten Liga bestehen zu können, sodass wir unsere Ziele erreichen", erklärte Benyamina, der für Dynamo Dresden auch vier Zweitliga-Partien bestritt. Der Stürmer ist bereits der zwölfte Neuzugang bei den Schleswig-Holsteinern. "Er ist eine absolute Bereicherung für unser Team und ergänzt die Stürmertypen, die wir bislang im Kader haben, sehr gut", freute sich VfB-Sportdirektor Rocco Leeser über die Verpflichtung des ablösefreien Torjägers.

