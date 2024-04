Verliert St. Pauli im Aufstiegsrennen erneut Trainer Fabian Hürzeler? Stand: 12.04.2024 11:16 Uhr Fußball-Zweitligist FC St. Pauli biegt im Rennen um den Bundesliga-Aufstieg langsam auf die Zielgerade ein. Mit einem Sieg gegen Aufsteiger SV Elversberg soll ein weiterer, großer Schritt getan werden. Doch den Hamburgern droht erneut der Verlust von Trainer Fabian Hürzeler.

Wer in die Bundesliga aufsteigen will, benötigt im Saisonendspurt vor allem eines: einen kühlen Kopf. Das weiß auch St. Paulis Trainer Hürzeler. Doch der 31-Jährige schlägt in dieser Saison zu oft über die Stränge - und ist vor der Partie am Sonntag gegen Elversberg (13.30 Uhr im NDR Livecenter) erneut von einer Sperre bedroht.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Sieben Gelbe Karten hat der gebürtige Texaner bereits gesammelt, bei einer weiteren sitzt er zum zweiten Mal in dieser Saison auf der Tribüne, statt auf der Bank. Es stimme ihn "nicht viel zuversichtlich", dieser Sperre in dieser Saison noch aus dem Weg gehen zu können, sagte der Trainer. "Wenn ich jetzt schon eine Gelbe Karte bekomme, weil der gegnerische Trainer in meiner Coaching-Zone ist, dann liegt es nicht mehr alleine in meiner Hand", spielte Hürzeler auf seine jüngste Verwarnung in Karlsruhe an.

Hürzeler wettet mit seinem Trainerstab

Trotzdem wolle er weiterhin versuchen, an sich zu arbeiten, kündigte der 31-Jährige an. Dies brauche aber Zeit. "Ich weiß, dass ich das schon öfter gesagt habe, aber es ist ein Punkt, an dem ich arbeiten muss", so der Coach. "Ich habe aber eine Wette laufen. Eventuell hält die mich im Zaum." Was der Einsatz bei der Wette mit seinem Trainerstab ist, wollte er nicht verraten.

Weitere Informationen FC St. Pauli: Hürzeler will nicht spekulieren, sondern drei Punkte In der ersten Partie nach der länderspielbedingten Pause empfängt Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli heute den SC Paderborn. mehr

Der Coach wolle sich künftig ein Beispiel an seinem Innenverteidiger Hauke Wahl nehmen, der mit 29 Jahren erst in seinem 330. Einsatz am vergangenen Wochenende die erste Gelb-Rote Karte in seiner Profi-Karriere kassiert hatte und dementsprechend am Wochenende beim Spiel gegen Elversberg fehlen wird.

Treu, Smith und Metcalfe wieder dabei

Ansonsten hat sich die Personalsituation bei den Kiezkickern entspannt. Philipp Treu, der zuletzt leicht angeschlagen war, trainierte wieder voll mit und soll gegen Elversberg spielen. Connor Metcalfe und Eric Smith haben zudem ihre Gelbsperren abgesessen und dürften beide ebenfalls direkt in die Startelf rücken.

Für die Gäste wird es ihre Premiere am Millerntor. Zweimal trafen beide Vereine bisher in ihrer Historie aufeinander, beide Partien fanden in Elversberg statt. In der ersten Runde des DFB-Pokals der Saison 2020/2021 scheiterten die Kiezkicker mit 2:4 am damaligen Viertligisten, das Hinspiel der aktuellen Zweitliga-Saison gewannen die Hamburger dank der Treffer von Johannes Eggestein und Marcel Hartel hingegen mit 2:0.

Elversberg auswärts stark, aber formschwach

Die Gäste warten zudem seit nunmehr drei Spielen auf einen Sieg. Nach einer berauschenden Hinrunde, die der Aufsteiger auf mit 24 Punkten auf Platz neun abschloss, hatte die "Elv" zuletzt sportlich zunehmend Probleme. In der Rückrunde liegen die Baden-Württemberger auf Rang 13, was allerdings vor allem an ihrer Heimschwäche liegt. Auswärts fuhren die Elversberger bisher stolze 18 ihrer bisher gesammelten 36 Punkte ein. In Hamburg will der SV mit einem weiteren Erfolg einen großen Schritt im Abstiegskampf in Richtung Klassenerhalt machen. St. Pauli sollte also gewarnt sein. Und einen kühlen Kopf bewahren.

Mögliche Aufstellungen:

St. Pauli: Vasilj - Dzwigala, Smith, Mets - Saliakas, Irvine, Hartel, Treu - Metcalfe, J. Eggestein, Saad

Elversberg: Kristof - Vandermersch, Sickinger, Le Joncour, Neubauer - Fellhauer, Stock - Feil, Wanner, Rochelt - Schnellbacher