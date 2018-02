Stand: 27.02.2018 13:30 Uhr

Vergiftete Atmosphäre bei Hannover 96

Ein Dialog ist laut Duden ein "Zwiegespräch" oder eine "Wechselrede". Im Idealfall findet sie zwischen zwei Parteien im direkten Austausch statt. Doch beim Fußball-Bundesligisten Hannover 96 sind die Fronten derart verhärtet, dass nicht abzusehen ist, wie die Konflikte in absehbarer Zeit beigelegt werden können. Direkt miteinander wird in Hannover kaum geredet, aber viel übereinander. Nun äußerte sich Alt-Bundeskanzler und 96-Aufsichtsratchef Gerhard Schröder via Internetportal "Sportbuzzer" Richtung 96-Ultras: "Ich würde sie nicht Fans nennen, denn das ist eine Beleidigung der wirklichen Fans, die jede Woche zu 96 kommen. Die, die man gegenwärtig Ultras nennt, sind eine ärgerliche Randerscheinung."

Absage einer Podiumsdiskussion sorgt für Unmut

Anlass für Schröders Äußerungen sind die Ereignisse vom Wochenende. In der Partie gegen Borussia Mönchengladbach hatten Teile der Fans den gerade erst beendeten Stimmungsboykott wieder aufleben lassen. Statt die Mannschaft zu unterstützen, beschimpften sie Präsident Martin Kind. Andere 96-Anhänger reagierten darauf mit Pfiffen und konterten lautstark mit "Ultras raus"-Rufen. Trotz der sportlichen Erfolge gärt es also gewaltig in Hannover. Dabei sah es zwischenzeitlich nach Entspannung aus. Clubführung und Fanvertreter wollten sich bei einer öffentlichen Podiumsdiskussion am 26. Februar austauschen. Doch der Verein sagte die Veranstaltung am vergangenen Donnerstag ab, da drei der fünf vorgesehenen Fanvertreter in den Augen des Clubs als Gesprächspartner nicht akzeptabel seien. Der Fanbeirat, der das Treffen organisiert hatte, reagierte enttäuscht und mit Unverständnis: "Das Engagement, welches bisher in die Veranstaltung gesteckt wurde, wird hier leider mit Füßen getreten", hieß es in einer Mitteilung.

Schröder: "Streit ist aus dem Ruder gelaufen"

Gerhard Schröder kritisiert 96-Ultras NDR Info - 27.02.2018 12:25 Uhr Autor/in: Augustin, Michael Der Konflikt zwischen Hannover-96-Präsident Martin Kind und einigen 96-Fans hat sich so deutlich verschärft, dass sich jetzt Altkanzler Gerhard Schröder zu Wort gemeldet hat.







Der gescheiterte Kommunikationsversuch hat die Situation bei Hannover 96 weiter verschärft: Zwischen verschiedenen Fan-Gruppen gibt es Ärger, die Clubspitze verschärft den Ton weiter, und die sportliche Führung befürchtet negative Auswirkungen auf die Leistung der Mannschaft. Im Recht fühlen sich alle: Kind sieht seine Leistungen nicht ausreichend gewürdigt und wirft seinen Gegnern vor, nur destruktiv zu denken. "Sie lehnen alles ab, hinterlassen verbrannte Erde, und am Schluss bleibt Chaos", so Kind am Montag im "kicker". Die kritischen Fans hingegen sehen in Kind einen Alleinherrscher und lehnen dessen Bestrebungen ab, den Verein komplett zu übernehmen. Die Atmosphäre in Hannover ist vergiftet. "Dieser Streit könnte ein sachlicher Streit sein. Der ist aus dem Ruder gelaufen", sagte Schröder. Nach den jüngsten Ereignissen und Aussagen ist schwer vorstellbar, dass die Konfliktparteien tatsächlich in absehbarer Zeit zu einer Lösung finden - oder überhaupt miteinander reden.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 27.02.2018 | 12:25 Uhr