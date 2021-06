Vereinsikone Thomas Schaaf muss Werder Bremen verlassen Stand: 21.06.2021 18:36 Uhr Werder Bremen wird seinen Neuaufbau in der zweiten Fußball-Bundesliga ohne seinen Technischen Direktor Thomas Schaaf angehen. Der Vertrag des 60-Jährigen wird nicht verlängert.

Das teilten die Hanseaten am Montagabend mit. "Aufgrund der wirtschaftlichen Situation und der notwendigen Einsparungen auch im Personalbereich konnten wir Thomas Schaaf leider kein Angebot unterbreiten. Wir haben uns gemeinsam darauf verständigt, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Wir werden die Position des Technischen Direktor aus wirtschaftlichen Gründen nicht neu besetzen", erklärte Werders Geschäftsführer Frank Baumann.

Die bisherigen Aufgaben von Schaaf, der das Amt 2018 angetreten hatte, sollen künftig der Sportliche Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, Thomas Wolter, sowie Björn Schierenbeck (Leiter der Nachwuchsabteilung) übernehmen.

Als Interimscoach mit Werder abgestiegen

Schaaf war in der vergangenen Bundesliga-Saison noch einmal als Trainer bei Werder eingesprungen, nachdem sich die Bremer vor dem letzten Spieltag von Florian Kohfeldt getrennt hatten. Doch der 60-Jährige, der in seiner Amtszeit von 1999 bis 2013 die Meisterschaft und drei Pokalsiege mit dem Club gefeiert hatte, konnte den zweiten Erstliga-Abstieg in der Vereinsgeschichte nicht verhindern. Nun muss der gebürtige Mannheimer den Traditionsclub zum zweiten Mal nach 2013 unfreiwillig verlassen.

Zum Abschied gab es von Baumann noch viele warme Worte. "Thomas hat in den letzten 40 Jahren als Spieler, Trainer und zuletzt als Technischer Direktor Herausragendes für Werder geleistet, wofür ihm die Werder-Familie für immer dankbar sein wird“, erklärte der Sportchef unter anderem.

