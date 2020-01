Sendedatum: 06.01.2020 14:00 Uhr

Vereinsikone Sievers vor Abschied von Hannover 96

Jörg Sievers kehrt Hannover 96 offenbar nach über 30 Jahren den Rücken. Der frühere Keeper und aktuelle Torwart-Trainer des Zweitligisten steht vor einem Wechsel nach Schottland.

Wer bei den vergangenen beiden Heimspielen des schottischen Erstligisten Heart of Midlothian gegen den Hibernian FC (0:2) und Aberdeen (1:1) einen Blick auf die Tribüne des Tynecastle Parks warf, konnte dort einen Mann entdecken, der bei Hannover 96 beinahe schon zum Inventar gehört: Jörg Sievers. Der langjährige Keeper und jetzige Torwart-Trainer der "Roten" schaute sich kurz vor dem Jahreswechsel zwei Partien des Clubs aus Edinburgh an, bei dem seit Anfang Dezember der frühere 96-Coach Daniel Stendel im Amt und Würden ist. So weit, so unverdächtig, schließlich waren die Niedersachsen zu diesem Zeitpunkt noch in der Winterpause. Doch Sievers reiste nicht ins Königreich, um mit Stendel über alte Zeiten zu sprechen.

1992: Sievers führt 96 zum DFB-Pokalsieg 06.01.2020 16:01 Uhr Hannover 96 hat seinen bislang einzigen Sieg im DFB-Pokal vor allem einen Mann zu verdanken: Jörg Sievers. Der Keeper avancierte im Finale 1992 im Elfmeterschießen zum Helden seiner Farben.







Hannover gibt Clublegende frei

Es ging um eine gemeinsame Zukunft, wie sich nun herausstellte. Denn nach Informationen der "BBC" will Stendel Sievers als Co-Trainer zu den "Hearts" holen. 96 bestätigte am Montag den bevorstehenden Abschied seiner Vereinslegende. "'Colt' befindet sich bekanntlich zu Vertragsgesprächen in Schottland", twitterte der Zweitligist, nachdem auch der "Sportbuzzer" vom Wechselwunsch des 54-Jährigen berichtet hatte. "Sievers hat die Zusage, dass wir seiner Vertragsauflösung zustimmen und ihn freigeben werden. Es gab keine Spannungen, er wurde auch nicht gemobbt. Jörg war immer loyal und hat engagiert gearbeitet", erklärte 96-Geschäftsführer Martin Kind dem Portal. Eine Einigung von Sievers mit dem Tabellenletzten der Scottish Premiership steht offenbar kurz bevor.

426 Pflichtspiele in 14 Jahren

Die "Roten" scheinen also einen ihrer prominentesten und sehr verdienten Spieler zu verlieren. Der aus dem niedersächsischen Römstedt stammende Sievers schloss sich 1989 Hannover an. Der Keeper bestritt bis 2003 426 Pflichtspiele für 96. Die meisten davon (367) in der Zweiten Liga. Doch auch in der Bundesliga sowie im Europapokal lief "Colt", wie er an der Leine gerufen wird, für den zweimaligen deutschen Meister auf.

Heldenstatus seit DFB-Pokalfinale 1992

Zur Legende stieg er in Hannover im Jahr 1992 auf, als sein Verein sensationell den DFB-Pokal gewann. Im Endspiel gegen Borussia Mönchengladbach hielt Sievers zwei Elfmeter. Im Halbfinale gegen Werder Bremen verwandelte er selbst einen und parierte den letzten Bremer Schuss von Nationalspieler Marco Bode. 2003 beendete Sievers seine Profi-Karriere und wurde Torwart-Trainer bei den "Roten". 2012 feierte er noch einmal ein kurzes Comeback im Dress des Amateurclubs Teutonia Uelzen. Nun scheint die 96-Ikone ein noch größeres Abenteuer in Angriff zu nehmen - den Job als Co-Trainer bei Heart of Midlothian.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 06.01.2020 | 14:00 Uhr