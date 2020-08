Stand: 11.08.2020 12:17 Uhr

Verbandspokale im Norden: Halbfinals am Wochenende

Die Vorbereitungen für den Finaltag der Amateure am 22. August (Livestreams im Livecenter bei NDR.de ab 14.30 Uhr) laufen auf Hochtouren. An diesem Wochenende ermitteln die Fußball-Verbände im Norden die noch fehlenden Finalteilnehmer ihrer jeweiligen Landespokale. Nur in Schleswig-Holstein steht die Paarung bereits fest: Am 22. August tritt im Endspiel der VfB Lübeck gegen den SV Todesfelde an (16.45 Uhr). Die Sieger der Verbandspokale qualifizieren sich für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals (11. bis 14. September).

Drei Halbfinals in Niedersachsen

Besonderheiten gibt es in Niedersachsen, wo jeweils ein Wettbewerb für Mannschaften der Dritten Liga und der Regionalliga und einer für Amateurmannschaften ausgespielt wird. Da Eintracht Braunschweig auf sein Halbfinale im Wettbewerb der höherklassigen Teams gegen den TSV Havelse verzichtet, steht der Verein aus Garbsen bereits sicher im Finale. Den Gegner ermitteln der VfB Oldenburg und der BSV Rehden am Sonntag (15 Uhr). Die Amateure treten hingegen zu ihren beiden Halbfinals an.

Halbfinals Verbandspokale und Finalpaarungen 2020 Niedersachsen (3. Liga und Regionalliga) Erg. Streams Sa, 16.08., 15 Uhr Halbfinale VfB Oldenburg - BSV Rehden So, 23.08., 15 Uhr Finale Oldenburg/Rehden - TSV Havelse Niedersachsen (Amateure) Sa, 15.08., 16 Uhr Halbfinale Spelle Venhaus - MTV Gifhorn Sa, 15.08., 16 Uhr Halbfinale MTV Eintracht Celle - FC Hagen/Uthlede Sa, 22.08., 17.45 Uhr Finale Sieger HF 1 - Sieger HF 2 Livestream Schleswig-Holstein Sa, 22.08., 16.45 Uhr Finale VfB Lübeck - SV Todesfelde Livestream Mecklenburg-Vorpommern Sa, 15.08., 14 Uhr Halbfinale Mecklenburg Schwerin - Torgelower FC Greif So, 16.08., 14 Uhr Halbfinale Schönberg 95 - FC Hansa Rostock Sa, 22.08., 16.45 Uhr Finale Sieger HF 1 - Sieger HF 2 Livestream Hamburg So, 16.08., 14 Uhr Halbfinale Eintracht Norderstedt - Altona 93 So, 16.8., 15 Uhr Halbfinale SV Rugenbergen - TSV Sasel Sa, 22.08., 14.45 Uhr Finale Sieger HF 1 - Sieger HF 2 Livestream Bremen/Bremerhaven Sa, 15.08., 16 Uhr Halbfinale FC Huchting - Blumenthaler SV So, 16.08., 15 Uhr Halbfinale SC Borgfeld - FC Oberneuland Sa, 22.08., 17.45 Uhr Finale Sieger HF 1 - Sieger HF 2 Finaltag der Amateure Sa, 22.08., 14.30 - 20 Uhr Konferenz aller Finals (DasErste) Livestream

