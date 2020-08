Stand: 16.08.2020 16:06 Uhr

Verbandspokal: Auch Hansa erreicht Endspiel

An diesem Wochenende werden die letzten Finalteilnehmer in den Fußball-Verbandspokalen ermittelt. Die Sieger der Endspiele, die alle am Finaltag der Amateure am kommenden Sonnabend ausgetragen werden, sind für den DFB-Pokal qualifiziert.

Hansa Rostock ist am Sonntag seiner großen Favoritenrolle gerecht geworden. Der einzige Drittligist Mecklenburg-Vorpommerns setzte sich im Halbfinale des Landespokals mit 5:0 (1:0) bei Verbandsligist FC Schönberg 95 durch. Vor 412 Zuschauern sorgten vor der Pause besonders die Neuzugänge Bentley Baxter Bahn und Maurice Litka für viel Betrieb. Eine Kombination der beiden führte dann auch zum 1:0 der Gäste: Litka setzte über links Bahn in Szene und der neue Spielmacher vollstreckte in der Mitte eiskalt (26.). Nach der Pause ging es Schlag auf Schlag: John Verhoek (52.), Manuel Farrona Pulido (54./59.) und Julian Riedel (65.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.

Im Finale am 22. August im Rostocker Ostseestadion (16.45 Uhr/im Livestream) trifft das Team von Trainer Jens Härtel wie schon im vergangenen Jahr auf den Torgelower FC Greif. Der Oberligist hatte sich beim klassentieferen FC Mecklenburg Schwerin mit 2:1 (1:1) durchgesetzt. Der Landespokalsieger empfängt im DFB-Pokal Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart.

Schwerin früh in Unterzahl

Schwerin hatte an der Überraschung geschnuppert, musste sich in letzter Sekunde aber geschlagen geben.

Bitteres Pokal-Aus für den FC Mecklenburg Schwerin 15.08.2020 19:31 Uhr Der FC Mecklenburg Schwerin hat ein Einzug ins Verbandpokalfinale von Mecklenburg-Vorpommern knapp verpasst. Der Verbandsligist unterlag unterlag dem Torgelower FC Greif nach dramatischen 90 Minuten mit 1:2.







Die Mecklenburger, MV-Pokalfinalist von 2018, waren nach der Roten Karte gegen Jan Deters (4.) und der Torgelower Führung durch Adrian Skorb (11.) früh in Rückstand geraten, kamen durch einen von Kapitän Tino Wikowski verwandelten Foulelfmeter (45.+4) aber noch vor der Pause zurück. In Unterzahl kämpften die Gastgeber bei hochsommerlichen Temperaturen bis zum Umfallen, mussten in der zweiten Minute der Nachspielzeit aber doch noch den K.o. durch Marcin Juszczak einstecken.

Im Vorfeld der Partie hatte es wegen der Corona-Fälle beim VfB Lübeck Verunsicherung gegeben. Die Schweriner hatten nach der ersten gemeldeten Coronavirus-Infektion noch ein Testspiel gegen den Drittliga-Aufsteiger bestritten (1:3).

Norderstedt ringt Altona 93 nieder

Eintracht Norderstedt löste derweil in Hamburg das erste Finalticket. Im Duell zweier Regionalligisten setzten sich die Hausherren mit 3:2 (2:2) gegen Altona 93 durch. Die Gäste, bei denen seit Kurzem Trainer Andreas Bergmann und Manager Richard Golz das Sagen haben, gingen bereits in der zweiten Minute durch einen Treffer von Aladji Barrie in Führung. Dallas Aminzadeh sorgte mit einem Eigentor für den Ausgleich (16.), Johann von Knebel drehte die Partie (21.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte verwandelte Barrie einen Foulelfmeter zum Ausgleich. Den Schlusspunkt setzte dann Jan Lüneburg (68.).

Norderstedts Finalgegner wird noch heute (15 Uhr) ermittelt: Im zweiten Halbfinale stehen sich der SV Rugenbergen und der TSV Sasel gegenüber.

Havelse wartet auf Finalgegner

Besonderheiten gibt es im niedersächsischen Landespokal, in dem jeweils ein Wettbewerb für Mannschaften der Dritten Liga und der Regionalliga sowie einer für Amateurmannschaften ausgespielt wird. Da Eintracht Braunschweig auf sein Halbfinale im Wettbewerb der höherklassigen Teams gegen den TSV Havelse verzichtet, steht der Verein aus Garbsen bereits sicher im Finale. Den Gegner ermitteln der VfB Oldenburg und der BSV Rehden heute (15 Uhr).

Elfmeter-Drama in Spelle - Spies jubelt

Im Niedersachsen-Pokal der Amateure zogen die Oberligisten MTV Eintracht Celle und der MTV Gifhorn ins Finale ein. Celle schlug den FC Hagen/Uthlede am Sonnabendnachmittag mit 3:2 (2:1). Adrian Zöfelt (3.), Jean-Luca van Eupen (19.) und Felix Krüger (75.) waren für die Mannschaft von Trainer Hilger Wirtz von Elmendorff erfolgreich. Kilian-Lasse Tienken (7.) sowie Finn-Niklas Klaus (54.) trafen für die Gäste. Beide Mannschaften beendeten die Begegnung zu zehnt. Zunächst sah Mika Lasse Kroschel die Rote Karte (Hagen/Uthlede, 21.), dann flog Celles Daniel Ruchatz vom Platz (43.).

Noch dramatischer ging es in der zweiten Vorschlussrunden-Partie zwischen dem SC Spelle-Venhaus und Gifhorn zu. Nachdem in der regulären Spielzeit keine Tore gefallen waren, musste das Elfmeterschießen entscheiden - eine Verlängerung gab es nicht. Vom Punkt aus zeigten die vom früheren Bundesliga-Profi Michael Spies betreuten Gäste die besseren Nerven und setzten sich mit 6:5 durch.

Außenseiter Huchting verpasst Überraschung

Im Bremer Landespokal verpasste Landesligist FC Huchting eine weitere Überraschung. Die Mannschaft von Trainer Oliver Kluth unterlag dem Bremen-Ligisten Blumenthaler SV mit 1:4 (1:1). Im Endspiel trifft der BSV auf den Sieger der Partie SC Borgfeld - FC Oberneuland (heute, 15 Uhr).

Finale in Schleswig-Holstein steht fest

In Schleswig-Holstein stand die Finalpaarung bereits vor diesem Wochenende fest: Am 22. August tritt im Endspiel der VfB Lübeck gegen den SV Todesfelde an (16.45 Uhr). Sofern die Lübecker trotz zweier positiver Corona-Tests antreten können.

Halbfinals Verbandspokale und Finalpaarungen 2020 Niedersachsen (3. Liga und RL) So, 16.08., 15 Uhr HF VfB Oldenburg - BSV Rehden So, 23.08., 15 Uhr F Oldenburg/Rehden - TSV Havelse Niedersachsen (Amateure) Sa, 15.08., 16 Uhr HF Spelle Venhaus - MTV Gifhorn 5:6 n.E. Sa, 15.08., 16 Uhr HF Eintracht Celle - Hagen/Uthlede 3:2 Sa, 22.08., 17.45 Uhr



Zum Livestream F MTV Gifhorn - Eintracht Celle Schleswig-Holstein Sa, 22.08., 16.45 Uhr



Zum Livestream F VfB Lübeck - SV Todesfelde Mecklenburg-Vorpommern Sa, 15.08., 14 Uhr HF Mecklenburg Schwerin - Torgelower FC Greif 1:2 So, 16.08., 14 Uhr HF Schönberg 95 - FC Hansa Rostock 0:5 Sa, 22.08., 16.45 Uhr



Zum Livestream F Torgelower FC Greif - FC Hansa Rostock Hamburg So, 16.08., 14 Uhr HF Eintracht Norderstedt - Altona 93 3:2 So, 16.08., 15 Uhr HF SV Rugenbergen - TSV Sasel Sa, 22.08., 14.45 Uhr



Zum Livestream F Eintracht Norderstedt - Sieger HF 2 Bremen/Bremerh. Sa, 15.08., 16 Uhr HF FC Huchting - Blumenthaler SV 1:4 So, 16.08., 15 Uhr HF SC Borgfeld - FC Oberneuland Sa, 22.08., 17.45 Uhr F Blumenthaler SV - Sieger HF 2 Finaltag der Amateure Sa, 22.08., 14.30 - 20 Uhr



Zum Livestream Konferenz aller Finals (DasErste)

