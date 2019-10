Stand: 10.10.2019 11:56 Uhr

Van der Vaart und seine "Ex": Abschiedsgala beim HSV

Gala-Fußball statt Zweitliga-Alltag: Eingefleischte HSV-Fans diskutieren schon seit Wochen die prominent besetzte Gästeliste für das Abschiedsspiel von Rafael van der Vaart. Ein regelrechtes Defilee der Stars wird es am Sonntag im Volksparkstadion geben, wenn der ehemalige niederländische Spielmacher des Hamburger SV einige seiner Weggefährten zum "letzten Tanz" bittet. "Ich bin so nervös wie noch nie", sagte der 36 Jahre alte frühere Publikumsliebling dem NDR. "Es ist mein zweites Wohnzimmer. Ich habe hier viele geile Spiele gemacht." Bis Mittwochabend waren 28.000 Tickets verkauft.

Wiedersehen mit Adler, Westermann, Jarolim

Dabei dürften nicht nur die zu erwartenden Virtuositäten des Ballstreichlers das Publikum verzücken. Allein die Namen im Ensemble von "Rafas HSV Stars" und der Auswahl der ziemlich "oranje" eingefärbten "Rafas All Stars" künden von jetzt schon länger vermisstem Glanz im Volkspark. Für einen Einsatz im etwas anderen HSV-Trikot haben bisher ehemalige namhafte Hamburger Profis wie René Adler, Daniel van Buyten, Heiko Westermann, Marcell Jansen, Stefan Beinlich oder David Jarolim zugesagt. Ob Marcelo Díaz, der Retter in der Relegation 2015, vom Racing Club in Buenos Aires freibekommt, ist ungewiss. Auch ein Einsatz von Pierre-Michel Lasogga (Al Arabi/Katar) ist fraglich. Lewis Holtby (Blackburn Rovers) wird nicht dabei sein. An der Seitenlinie sollen Thomas Doll und Bruno Labbadia stehen - van der Vaarts erster und letzter Coach beim HSV.

VdV kickt mit Robben, van Persie & Co.

Van der Vaart selbst, der zwischen 2005 und 2008 und von 2012 bis 2018 in insgesamt 199 Pflichtspielen das HSV-Trikot getragen hat (66 Tore/55 Vorlagen), wird bei den All Stars auflaufen - natürlich mit der Nummer 23 und im Kreise großer Fußballer wie Edwin van der Sar, Arjen Robben, Ruud van Nistelrooy, Robin van Persie, Wesley Sneijder oder Patrick Kluivert. Gecoacht wird das Starensemble von Louis van Gaal. Für einige Altstars dürfte das Wetter eine nicht ganz unwichtige Rolle spielen. Die Meteorologen sagen bei bis zu 22 Grad bestes Fußballwetter voraus - warm genug für schon länger nicht mehr beanspruchte Muskeln.

