Corona: VfB Lübeck zwischen Hoffen und Bangen

Der VfB Lübeck steht unter Schock. Nach dem zweiten Corona-Fall im 33 Personen umfassenden Tross der Liga-Mannschaft droht dem Fußball-Drittligisten Ungemach - allerdings besteht auch Hoffnung. Muss das ganze Team in Quarantäne, und können die Hansestädter nicht zum Landespokalfinale antreten? Oder handelte es sich um falschen Alarm? Das legen die neusten Testergebnisse nahe.

Die Club-Verantwortlichen stehen im engen Austausch mit dem Gesundheitsamt und dem Landesverband SHFV. Bis auf Weiteres bleibt der Kader in zwei Gruppen geteilt. Die kleinere mit Personen, die engen Kontakt zu dem am Donnerstag positiv Getesteten hatten, bleibt isoliert. Die zweite Gruppe kann zumindest Lauftraining absolvieren, soll allerdings auf Forderung des Clubs "unnötige Kontakte noch vermeiden".

Im DFB-Pokal wartet der VfL Osnabrück

Es ist ein Wettlauf mit der Zeit. Am nächsten Sonnabend, dem Tag der Amateure, wollen die Lübecker im Endspiel gegen den SV Todesfelde (16.45 Uhr/im Livestream bei NDR.de) den Cup gewinnen und sich damit das nicht nur finanziell lukrative Los für den DFB-Pokal sichern. Der Sieger trifft am zweiten September-Wochenende auf den Zweitligisten VfL Osnabrück.

Positiv Getesteter auf einmal doch negativ

Deshalb stehen bei den Lübeckern gerade täglich Tests auf das Corona-Virus auf dem Programm.

Schon am Montag hatte es einen positiven Test gegeben, am Donnerstag folgte der zweite. Mittlerweile wurden auch die Club-Mitarbeiter, die gar nicht zum Mannschafts- oder Funktionsteam gehören, vorsichtshalber getestet. Alle Tests seien negativ ausgefallen, teilte der Verein mit. Bei den direkten Kontaktpersonen seien bereits am Freitag erneute Corona-Tests vorgenommen worden. Das Ergebnis: "Diese sind - wie bereits am Dienstag und Donnerstag dieser Woche - negativ ausgefallen. Auch das Testergebnis des am Donnerstag noch positiv Getesteten war diesmal negativ."

Kehrt schnell wieder Normalität ein?

Letzteres macht Hoffnung, dass die Lübecker mit einem blauen Auge davonkommen könnten. Am Sonnabend sollen weitere Tests durchgeführt werden. Womöglich handelte es sich beim positiven Test am Donnerstag ja um ein fehlerhaftes Ergebnis. Die Verantwortlichen des VfB wollen, wenn die Tests bei der größeren Gruppe am Sonntag erneut negativ ausfallen sollten, möglichst schnell wieder zum normalen Trainingsbetrieb zurückkehren.

