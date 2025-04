Trotz langer Überzahl: HSV verpasst Sieg auf Schalke Stand: 19.04.2025 22:28 Uhr Fußball-Zweitligist HSV hat am Samstagabend einen großen Schritt in Richtung Fußball-Bundesliga verpasst. Trotz fast 90-minütiger Überzahl kamen die Hamburger beim FC Schalke 04 nicht über ein 2:2 (2:1) hinaus und verpassten es so, sich an der Spitze der 2. Liga abzusetzen.

von Tobias Knaack

Moussa Sylla traf kurz vor dem Ende (81.) für die aufopferungsvoll kämpfenden Schalker, die nach einer frühen Roten Karte gegen Kenan Karaman (3.) über fast die gesamte Spieldauer hinweg in Unterzahl spielten, und entriss dem HSV den Sieg.

Den hatten die Hamburger an diesem Abend aber auch schlicht nicht verdient. Zu schwach spielten sie über weite Strecken der Partie. Emir Sahiti (41. und 43.) hatte mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause die Führung der Gastgeber durch Ron Schallenberg (15.) gekontert.

Für die "Rothosen" geht es am nächsten Sonntag (27. April, 13.30 Uhr, im NDR Livecenter) mit dem Heimspiel gegen den Karlsruher SC weiter.

Karaman sieht Rot, Schallenberg trifft

Die Partie in Gelsenkirchen startete mit einem Paukenschlag in Form eines Platzverweises: Schalke-Kapitän Karaman stieg HSV-Mittelfeldspieler Jonas Meffert derart heftig auf den Knöchel, dass Schiedsrichter Harm Osmers dem 31-Jährigen nach Beschau der VAR-Bilder Rot zeigte (3.).

Und es ging in hoher Schlagzahl weiter: Nach einem langen Diagonalball legte Tobias Mohr für den mitgelaufenen Moussa Sylla ab, der aus kurzer Distanz an Daniel Heuer Fernandes scheiterte (8.). Sieben Minuten später aber war auch der 32-Jährige machtlos. Freistoßflanke Mohr von der rechten Seite, Kopfballverlängerung Schallenberg - das 1:0 für S04.

Schalke zunächst deutlich besser als der HSV

Die Führung der Gastgeber war vollauf verdient, weil sie griffiger und giftiger in den Zweikämpfen waren und das Spiel der Hamburger immer wieder erfolgreich störten. Das Polzin-Team agierte aber auch zu behäbig, um die Abwehr der Gelsenkirchener in Unordnung zu bringen.

Ludovit Reis hatte in der 31. Minute die erste ernstzunehmende Torannäherung der "Rothosen". Er nahm einen halbhohen Ball rechts im Strafraum stark an, sein Schuss strich knapp am linken Pfosten vorbei. Kurz zuvor hatten die Gäste allerdings Glück, dass sie nach einem weiteren Standard nicht mit zwei Treffern in Rückstand gerieten: John Derry Murkin köpfte aus fünf Metern knapp drüber.

Sahiti-Doppelschlag bringt die Führung

So schwach der HSV über weite Teile des ersten Abschnitts spielte, so stark beendete er ihn mit einem Doppelschlag. Binnen zwei Minuten traf Sahiti zwei Mal. Erst flankte Dompé in der 41. Minute von links, der Kosovare lief am zweiten Pfosten durch und köpfte ein. Zwei Minuten später der fast identische Spielzug, nur dass dieses Mal Ransford-Yeboah Königsdörffer von links flach hereingab und Sahiti nur noch mit rechts einschieben musste. Mit der glücklichen 2:1-Führung ging es in die Pause.

Aus der kamen die Hamburger - Polzin hatte doppelt gewechselt und Robert Glatzel und Adam Karabec für Silvan Hefti und Immanuel Pherai - zunächst deutlich besser. Reis (47.), Königsdörffer (48.) und Karabec (51.) und Dompé (59.) hatten gute Chancen auf das dritte Tor.

HSV-Fans sorgen für Spielunterbrechung, Sylla für den Ausgleich

In der 62. Minute unterbrachen dann die HSV-Fans den Spielfluss ihres Teams. Massenweise wurde Pyrotechnik aus dem Gästeblock abgefeuert. Osmers unterbrach die Partie für rund fünf Minuten.

In der Folge kontrollierten die Hamburger zwar die Partie, ließen Ball und Gegner laufen, den Druck auf das Tor der Gastgeber aber hielten sie nicht mehr hoch. So ließen sie Schalke erst am Leben - und dann zurück ins Spiel. Zunächst erarbeitete sich S04 einige Standardsituationen rund um den Strafraum. Und dann schliefen sie kollektiv: Weder Sahiti noch William Mikelbrencis unterbanden auf der rechten Abwehr-Seite eine Flanke und dann hatten die "Königsblauen" gleich zweimal die Kopfballhoheit. Am Ende köpfte Sylla aus spitzem Winkel ein (81.).

In der Schlussphase rannte das Polzin-Team an, mehr als eine Halbchance von Daniel Elfadli aber sprang nicht hinaus (89.).

30.Spieltag, 19.04.2025 20:30 Uhr FC Schalke 04 2 Hamburger SV 2 Tore: 1 :0 Schallenberg (15.) 1: 1 Sahiti (41.) 1: 2 Sahiti (45.) 2 :2 Sylla (81.)

FC Schalke 04: Heekeren - Bulut, Schallenberg, M. Kaminski, Murkin - Grüger (46. Kalas), Seguin (60. Bachmann) - Aydin (60. Gantenbein), Karaman, Mohr (84. Donkor) - Sylla (83. Höjlund)

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Mikelbrencis (90.+1 Stange), Hadzikadunic, Elfadli, Hefti (46. Glatzel) - Meffert - Pherai (46. Karabec), L. Reis - Sahiti (83. Baldé), Königsdörffer (82. Selke), Dompé

Zuschauer: 62000



