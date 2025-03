Trotz Tachies Turbo-Start - Braunschweig nur remis in Münster Stand: 30.03.2025 15:25 Uhr Eintracht Braunschweig hat im Abstiegskampf der 2. Liga einen Befreiungsschlag verpasst. Das Team von Trainer Daniel Scherning kam am Sonntag bei Keller-Konkurrent SC Preußen Münster trotz des zweitschnellsten Tores der Zweitliga-Geschichte durch Richmond Tachie nur zu einem 1:1 (1:1).

von Tobias Knaack

Eintracht-Stürmer Tachie traf nach nur achteinhalb Sekunden zur frühen BTSV-Führung, in einer tempo- und abwechslungsreichen Partie reichte das den Braunschweigern aber nicht zum sechsten Saisonsieg - und einem wichtigen Erfolg bei einem Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt.

Das Remis, für das Münsters Marc Lorenz in einer furiosen Anfangsphase per Strafstoß sorgte (4.), ging insgesamt in Ordnung. Münster dominierte Durchgang eins, die Niedersachen nach einer deutlichen Leistungssteigerung Abschnitt zwei. Die Westfalen können mit der Punkteteilung allerdings deutlich besser leben, sie stehen weiter drei Zähler vor den "Löwen".

Für die geht es in den kommenden Wochen hammerhart weiter mit drei Spielen gegen Aufstiegs-Aspiranten. Bereits am Freitag kommt der SC Paderborn ins Stadion an der Hamburger Straße (18.30 Uhr, im NDR Livecenter), ehe es zum HSV (11. April, 18.30 Uhr) und gegen Kaiserslautern (19. April, 13 Uhr) geht.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Münster kontert das zweitschnellste Zweitliga-Tor umgehend

Eintracht-Stürmer Sebastian Polter stand in einer irren Anfangsphase vorne und hinten im Fokus. Vorne legte er den Braunschweiger Führungstreffer durch ein geschicktes Weiterleiten eines langen Balls auf, Tachie traf mit rechts ins linke Eck (1.). Doch auch hinten wurde Polter auffällig, als er SCP-Innenverteidiger Niko Koulis nach einem Standard plump trat (3.). Den fälligen Strafstoß versenkte Lorenz mit Hilfe des Innenpfostens zum 1:1 (4.).

Das Scherning-Team konnte aus Tachies Turbo-Start also kein Kapital schlagen und benötigte in der Folge einen starken Ron-Thorben Hoffmann sowie eine gehörige Portion Glück, dass es nicht in Rückstand geriet: Erst parierte der Keeper mit einem tollen Reflex gegen Münsters Angreifer Holmbert Aron Fridjonsson und schnappte sich auch den Nachschuss (14.). Dann klatschte ein abgefälschter Schuss des Isländers an die Latte, Hoffmann wäre nicht an den Ball gekommen (25.).

Braunschweig gewann im ersten Abschnitt zwar die Mehrzahl der Zweikämpfe, die bessere Spielanlage aber hatte eindeutig der Aufsteiger. Die Niedersachsen bekamen ihre Angriffe nicht zu Ende gespielt - zu ungenau gerieten insbesondere im letzten Drittel die Pässe. Mit dem aus ihrer Sicht glücklichen Remis ging es in die Pause.

Tempelmann und Gomez zu ungenau, Nikolaou im Alu-Pech

Aus der kamen die Gäste deutlich besser und hatten prompt große Gelegenheiten zur erneuten Führung: Sowohl Lino Tempelmann (50.) als auch Johan Gomez (57.) aber schossen nach schönen Spielzügen aus aussichtsreichen Positionen jeweils klar über das Tor.

Und dann kam auch noch Pech dazu: Verteidiger Jannis Nikolaou setzte einen Kopfball nach einer Ecke von Max Marie an die Latte, von wo aus der Ball an den linken Pfosten sprang (63.). Das 2:1 für die Eintracht wäre zu diesem Zeitpunkt verdient gewesen.

Danach beruhigten die Gastgeber das Geschehen aber wieder, mehr als Halbchancen hüben wie drüben gab es in den letzten 30 Minuten nicht mehr. Münsters Charalambos Makridis vergab in der Nachspielzeit die letzte (90.+4) und so blieb es beim insgesamt gerechten 1:1, mit dem die Westfalen deutlich besser leben können als die Braunschweiger.

27.Spieltag, 30.03.2025 13:30 Uhr Preuß.Münster 1 Braunschweig 1 Tore: 0: 1 Tachie (1.) 1 :1 M. Lorenz (4., Foulelfmeter)

Preuß.Münster: Schenk - Kirkeskov, Scherder, Koulis, Schad - Bazzoli, Hendrix (74. D. Kinsombi) - Pick (74. Makridis), Mees (60. Németh), M. Lorenz - Fridjonsson (60. Batmaz)

Braunschweig: R.-T. Hoffmann - Nikolaou, Jaeckel, Rittmüller (63. Dräger) - Tempelmann, Marie (74. Krauße), Köhler, Di Michele Sanchez - Tachie (64. Philippe), Gómez (89. F. Kaufmann) - Polter

Zuschauer: 12422 (ausverkauft)



Weitere Daten zum Spiel Schenk - Kirkeskov, Scherder, Koulis, Schad - Bazzoli, Hendrix (74. D. Kinsombi) - Pick (74. Makridis), Mees (60. Németh), M. Lorenz - Fridjonsson (60. Batmaz)R.-T. Hoffmann - Nikolaou, Jaeckel, Rittmüller (63. Dräger) - Tempelmann, Marie (74. Krauße), Köhler, Di Michele Sanchez - Tachie (64. Philippe), Gómez (89. F. Kaufmann) - Polter12422 (ausverkauft)

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 30.03.2025 | 22:50 Uhr