Stand: 07.01.2019 22:43 Uhr

Trotz Höhenflugs: VfL bewahrt Bodenhaftung

28 Punkte nach 17 Spielen - der VfL Wolfsburg ist nach der Bundesliga-Hinrunde lediglich noch fünf Zähler von seiner Gesamtausbeute der vergangenen Saison entfernt. Das Relegationstriple oder gar den direkten Abstieg muss der Werksclub bei nüchterner Betrachtung schon jetzt nicht mehr fürchten. Ganz im Gegenteil: Ob der bis dato gezeigten Leistungen und Tabellenplatz fünf könnten die Niedersachsen ihre Ansprüche eigentlich neu formulieren. Tun sie jedoch nicht - zumindest nicht offiziell.

"Unsere Zielsetzung ist wie vor der Saison, als wir gesagt haben, dass wir eine ruhige Saison spielen wollen. Im Moment klappt das auf einem relativ hohen Niveau. Und dann schauen wir am Ende mal, wo wir landen und wie das Niveau dann am Ende war", sagte Jörg Schmadtke, Geschäftsführer Sport der "Wölfe", im NDR Info Interview.

Geschäftsführer hebt warnenden Zeigefinger

Schmadtke: "Damit hatte ich nicht gerechnet" NDR Info - 07.01.2019 19:57 Uhr Autor/in: Thorsten Iffland Der VfL Wolfsburg überwintert auf Tabellenplatz fünf der Fußball-Bundesliga. Mit einer solchen Punkteausbeute hatte selbst Manager Jörg Schmadtke nicht gerechnet, wie er im NDR Info Interview zugibt.







Der 54-Jährige gibt offen zu, "nicht damit gerechnet" zu haben, dass der VfL nach dem knapp verhinderten Abstieg in der Vorsaison nun so gut platziert ist. Eine schöne Momentaufnahme, aber eben auch nicht viel mehr ist für ihn Rang fünf. "Wir müssen natürlich schon genau überlegen, wie wir zu diesen Punkten gekommen sind. Aus den letzten neun Spielen haben wir 16 Punkte geholt. Da muss man schon aufpassen und darf nicht glauben, dass das völlig normal ist und das so ohne Weiteres weitergeht", erklärte Schmadtke. Das Team müsse sich jeden Tag aufs Neue alles erarbeiten und dann versuchen, "wieder gut in die Runde zu rutschen", forderte der frühere Bundesliga-Torwart. Denn: "Es gibt schon Beispiele dafür, dass Mannschaften in der Rückrunde total weggebrochen sind." Allerdings sehe er "keine Anzeichen" dafür, dass dies Wolfsburg passieren könne, so der Geschäftsführer.

Wohl keine Winterzugänge - Abgänge erwünscht

Wohl auch aus diesem Grund wird der VfL - Stand jetzt - auf Winterzugänge verzichten. "Wir haben nicht den großen Druck, irgendetwas verändern zu müssen, um eventuell sportliche Ziele erreichen zu können. Wir sind nach unserer Einschätzung gut aufgestellt und glauben, dass wir mit der Gruppierung auch die Dinge umgesetzt bekommen können", erklärte Schmadtke. Zeit, im portugiesischen Trainingslager die Füße hochzulegen, hat der 54-Jährige aber dennoch nur bedingt. Denn der Geschäftsführer ist bemüht, das Aufgebot zu verschlanken. "Woran wir eher noch arbeiten ist, die Gruppe vielleicht in dem einen oder anderen Segment ein bisschen zu verkleinern, weil wir schon einen großen Kader haben", sagte Schmadtke. Als Kandidaten für einen Verkauf oder eine Ausleihe gelten insbesondere Paul Seguin, Paul-Georges Ntep und Marvin Stefaniak.

