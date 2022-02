Trotz Führung: VfL Wolfsburg verliert gegen Hoffenheim Stand: 19.02.2022 17:25 Uhr Für Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg geht es in der Tabelle vorerst nicht weiter nach oben. Am Sonnabend mussten sich die Niedersachsen dem bisherigen Lieblingsgegner TSG 1899 Hoffenheim mit 1:2 (1:0) geschlagen geben.

von Christian Görtzen

In den 13 Bundesliga-Heimspielen zuvor gegen die Kraichgauer hatte es sieben Siege und fünf Remis gegeben. Die bis dahin einzige Niederlage datierte aus dem Februar 2012. Es war damals ebenfalls der 23. Spieltag, auch das Ergebnis war identisch. Durch die aktuelle Heimpleite ist das Emporklettern der Mannschaft von VfL-Coach Florian Kohfeldt erst einmal gestoppt. Zuvor hatte sie gegen Fürth (4:1) und in Frankfurt (2:0) gewonnen. Der VfL Wolfsburg bleibt bei 27 Punkten stehen.

Kruse wieder Wolfsburgs Spiellenker

Kohfeldt setzte wieder auf jene elf Spieler, die auch schon in Frankfurt (2:0) begonnen hatten. Die Hoffnungen ruhten vor allem wieder auf Winter-Zugang Max Kruse, der gegen Hoffenheim eine so gute persönliche Bilanz (neun Tore, acht Vorlagen) vorwies wie gegen keinen anderen Bundesligisten.

Die "Wölfe" waren dann auch in der ersten guten halben Stunde die Mannschaft mit mehr Ballbesitz, zu Torgefahr führte dies zunächst aber nicht. Die ging in der 13. Minute von den Kraichgauern aus. Einen Schuss von Ihlas Bebou klärte Wolfsburgs Defensivspieler Maximilian Arnold für seinen schon geschlagenen Torhüter Koen Casteels kurz vor der Torlinie. Den Nachschuss setzte Bebou drüber.

Wind schlenzt den Ball herrlich in den Winkel

Dann aber war auf der Gegenseite der Moment gekommen, in dem sich die "Wölfe" erstmals in eine aussichtsreiche Position brachten. Und diese nutzte der Däne Wind - ein Nachname, so passend zu diesem Wochenende - in grandioser Manier.

Nach Einleitung von Kruse und Querpass von Maximilian Philipp nahm der 23-Jährige in halblinker Strafraumposition aus 14 Metern Maß und schlenzte den Ball herrlich mit dem rechten Fuß zum 1:0 (36.) in den oberen rechten Torwinkel. Schöner kann ein Premierentor für den neuen Club kaum ausfallen. Mit der Führung ging es auch in die Pause.

Hoffenheim dreht in fünf Minuten die Partie

Nach Wiederanpfiff passierte lange Zeit - nichts. Zumindest nichts Unterhaltsames. Die Partie zog sich zäh dahin. Hoffenheim tat sich ungemein schwer, die VfL-Defensive zu knacken. Wolfsburg setzte auf Konter und hätte damit fast Erfolg gehabt. Jerome Roussillon vergab in kurzer Folge zwei gute Chancen (72.).

Gejubelt wurde kurz darauf auf der anderen Seite: Winds Landsmann Jacob Bruun Larsen erzielte per ansehnlichem Seitfallzieher das 1:1 (73.). Und nur fünf Minuten später hatten die Kraichgauer das Spiel gedreht. Andrej Kramaric erzielte das 2:1 für die TSG.

Die Partie war längst sehr interessant. Wolfsburg drängte auf den Ausgleich, und der wäre Wind beinahe auch gelungen. TSG-Keeper Oliver Baumann lenkte den Kopfball des VfL-Stürmers stark um den Pfosten (82.). Wolfsburg rannte an, probierte alles. Letztlich gelang es aber nicht, das Ergebnis noch zu verändern.

23.Spieltag, 19.02.2022 15:30 Uhr VfL Wolfsburg 1 Hoffenheim 2 Tore: 1 :0 Wind (36.) 1: 1 Bruun Larsen (73.) 1: 2 Kramaric (78.)

VfL Wolfsburg: Casteels - Lacroix, Bornauw (83. F. Nmecha), Brooks - Baku, Vranckx (65. Gerhardt), Arnold, Roussillon (90.+1 Bialek) - M. Philipp (65. Lukebakio), Kruse - Wind

Hoffenheim: O. Baumann - B. Hübner, Vogt (43. Nordtveit), Posch (70. Bruun Larsen) - Bebou, Baumgartner, Samassékou (70. Rudy), Raum - Rutter (86. Akpoguma), Kramaric - Dabbur (46. Kaderabek)

Zuschauer: 7145



