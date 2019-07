Stand: 27.07.2019 17:23 Uhr

Traurige Osnabrücker verpatzen Zweitliga-Start von Thomas Luerweg, ndr.de

Der VfL Osnabrück hat bei seinem ersten Zweitliga-Auftritt seit acht Jahren eine unglückliche Heimniederlage gegen den 1. FC Heidenheim kassiert. Das Team von Trainer Daniel Thioune verlor gegen den Aufstiegsaspiranten trotz starker Leistung mit 1:3 (0:0). Der VfL war nach der Pause zunächst in Führung gegangen, musste sich dann aber in Unterzahl einem sehr effizienten Gegner beugen. Der Aufsteiger hatte lange Zeit auf Augenhöhe agiert. Der Sieg fiel am Ende ein Tor zu hoch aus.

Debüt für Gugganig, Heyer und Wolze

1.Spieltag, 27.07.2019 15:30 Uhr VfL Osnabrück 1 Heidenheim 3 Tore: 1 :0 Ouahim (58.) 1: 1 Griesbeck (74.) 1: 2 Leipertz (89.) 1: 3 Otto (90. +4)

VfL Osnabrück: Körber - Gugganig, Heyer, Susac - Agu, Taffertshofer, Blacha, Wolze - Amenyido (79. Heider), Ouahim (88. Alvarez) - Girth (79. Nik. Schmidt)

Heidenheim: Eicher - Busch, Mainka, Beermann, Theuerkauf - Griesbeck, Dorsch (90.+1 Hüsing) - Schnatterer, Biankadi (67. Otto), P. Schmidt (67. Leipertz) - Thomalla

Zuschauer: 12909



Thioune stellte notgedrungen drei Neuzugänge in seine Startelf: Da in Maurice Trapp, Bashkim Ajdini und Konstantin Engel drei defensive Stammkräfte des Aufstiegsjahres fehlten, rückten Lukas Gugganig (kam aus Fürth) und Moritz Heyer (Halle) in die Dreier-Abwehrkette. Davor kam auf der linken Seite Kevin Wolze (Duisburg) zum Einsatz. Der VfL spielte gegen die favorisierten Heidenheimer von Beginn unbekümmert nach vorn. Wolze, aber auch Felix Agu auf der rechten Seite waren zwei Aktivposten. Weil es aber meist an der nötigen Präzision fehlte, schlug am Ende der ersten Halbzeit nicht eine zwingende Torgelegenheit zu Buche.

Schwache Partie vor der Pause

Die Gäste von der Ostalb kamen lediglich zu einer Zufallschance. Nach einer Ecke von Marc Schnatterer köpfte der Ex-VfLer Timo Beermann im Fünfmeterraum Etienne Amenyido an, und der Ball sprang knapp über das Tor (38.). Das Remis zur Pause einer schwachen Partie ging in Ordnung. Bezeichnend, dass der VfL erst in der 48.(!) Minute zu seinem ersten Torschuss durch Anas Ouahim kam. Doch plötzlich entwickelten die Hausherren mehr Druck und wurden mutiger.

Ouahim bringt Osnabrück in Führung

Ouahim zog aus 20 Metern ab, doch der Schuss wurde abgefälscht (52.) und ging neben den Kasten. Der VfL begann, sich eine Führung zu verdienen. Sechs Minuten später fiel sie schließlich: Agu tankte sich rechts im Strafraum durch, flankte parallel zum Tor auf den zweiten Pfosten, wo Ouahim den Ball über die Linie drückte (58.) - 1:0! Die Fans an der Bremer Brücke feierten den ersten Zweitliga-Treffer seit 2011 frenetisch. Das Tor tat dem Spiel gut. Amenyido hätte um ein Haar aus 20 Metern erhöht, doch sein Schlenzer strich knapp rechts am Gehäuse vorbei (68.). Auf der Gegenseite kam zunächst ein Freistoß von Norman Theuerkauf gefährlich vor das VfL-Tor (65.), wenig später legte Maurice Multhaup den Ball knapp am VfL-Tor vorbei (72.).

Zwei Minuten später fiel dann doch der Ausgleich: Sebastian Griesbeck zog im Strafraum ab, und sein Mitspieler Denis Thomalla fälschte unhaltbar für VfL-Keeper Nils Körber ab - 1:1 (74.). In der hektischen Schlussphase ging zunächst Wolze mit Gelb-Rot vom Platz (83.), danach scheiterte Osnabrücks Kapitän Marc Heider zweimal knapp (85., 87.). Zu allem Überfluss traf Heidenheims Robert Leipertz fast mit Ende der regulären Spielzeit zum 1:2 (89). Den bitteren Schlusspunkt setzte schließlich David Otto (90.+4).

