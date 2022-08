Trauerfeier für Uwe Seeler live - Virtuelles Kondolenzbuch geöffnet Stand: 09.08.2022 09:00 Uhr Der NDR und das Erste übertragen die Trauerfeier für Uwe Seeler im Volksparkstadion morgen live im TV, im Internet und im Radio. Das virtuelle Kondolenzbuch ist bereits heute geöffnet. Seeler war am 21. Juli im Alter von 85 Jahren gestorben.

Vier prominente Redner, angeführt von Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher, werden Traueransprachen beim Abschied von Fußball-Legende Uwe Seeler im Volksparkstadion halten. Das Wort ergreifen werden bei der einstündigen Zeremonie auch Bernd Neuendorf, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), HSV-Sportvorstand Jonas Boldt sowie Schauspieler Olli "Dittsche" Dittrich, HSV-Fan und ein Freund der Familie Seeler.

Die Angehörigen des Ehrenspielführers der deutschen Fußball-Nationalmannschaft haben ein Musikprogramm zusammengestellt, an dem Pianist Joja Wendt und der Seemannschor Hamburg mitwirken werden.

Virtuelles Kondolenzbuch erneut geöffnet

Die Trauerfeier am Mittwoch beginnt um 14 Uhr und soll eine Stunde dauern. Der NDR überträgt von 13.30 bis 15.30 Uhr live im TV und bei NDR.de. Das Erste sendet von 13.59 Uhr bis 15 Uhr live. Im Radio berichtet NDR Info von 14 bis 15 Uhr in einer Vollreportage. Das virtuelle Kondolenzbuch ist bis Mittwochabend geöffnet. Tausende Trauernde hatten bereits kurz nach dem Tod des Ehrenspielführers der deutschen Nationalmannschaft ihre Anteilnahme gezeigt

Scholz und Tschentscher unter den Gästen

Rund tausend Gäste sind zu der Trauerfeier geladen, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). "Mit Uwe Seeler ist eine Legende gestorben. Er hat den deutschen Fußball geprägt und gefördert wie kaum ein Zweiter", sagte Vize-Regierungssprecher Wolfgang Büchner und zitierte Scholz: "Mit Uwe Seeler ist nicht nur ein großer Fußballer, sondern auch ein großer Mensch von uns gegangen. Uns Uwe, er wird fehlen."

Stadiontore ab 12.30 Uhr geöffnet

Die Gedenkveranstaltung im Volkspark ist öffentlich, ab 12.30 Uhr werden die Stadiontore geöffnet. Die Stadiongäste werden gebeten, auf Blumenschmuck zugunsten einer Spende für die Uwe-Seeler-Stiftung zu verzichten. Die Trauerfeier wurde in enger Abstimmung mit der Familie und unter Beteiligung des HSV sowie des DFB vorbereitet, so der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg.

Trauerfeier im Michel wäre möglich gewesen

Da dem einstigen Mittelstürmer 2003 die Ehrenbürgerschaft seiner Geburtsstadt verliehen worden war, wäre auf Wunsch der Familie auch eine Trauerfeier im Hamburger Michel möglich gewesen. Weitere Ehrungen für "Uns Uwe" sind bereits in der Vorbereitung. HSV-Investor Klaus-Michael Kühne, der aktuell die Namensrechte am Volksparkstadion hält, hat bereits eine Umbenennung in Uwe-Seeler-Stadion ins Gespräch gebracht.

Denkbar wäre aber auch eine Umbenennung der Osttribüne, von der aus der einstige Torjäger über Jahrzehnte hinweg die Spiele des HSV verfolgt hatte. Geplant ist zudem, eine am Stadion gelegene Straße nach dem Ehrenspielführer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zu benennen. Allerdings gilt in diesem Fall in Hamburg eine Verordnung, derzufolge mit einer solchen Umbenennung bis mindestens zwei Jahre nach dem Tod der zu ehrenden Person gewartet werden muss.

Programm-Hinweise

13.10 - 13.30 Uhr: NDR Talk Show classics - erinnern an Uwe Seeler

13.30 - 15.30 Uhr: Abschied von Uwe Seeler - Trauerfeier im Volksparkstadion; live im NDR Fernsehen und im Livestream bei NDR.de/sportschau.de

13.59 - 15 Uhr: Trauerfeier live im Ersten

14 - 15 Uhr: Trauerfeier live bei NDR Info (Radio)

14 - 15 Uhr: NDR 90,3 mit Live-Schalten ins Volksparkstadion

15.30 - 16 Uhr (TV): Ein Herz und eine Seele - Ilka und Uwe Seeler im Interview

Ein Herz und eine Seele - Ilka und Uwe Seeler im Interview 20 - 21 Uhr: NDR 90,3 Sondersendung

20.15 - 21 Uhr: NDR Info Extra (TV): Abschied von Uwe Seeler

NDR 2 berichtet im "NDR 2 Morgen" sowie in den "NDR 2 Updates" im Tagesprogramm

HVV-Tipps für die Anfahrt

Der HVV empfiehlt für die Anfahrt zum Volksparkstadion Alternativrouten, da wegen Bauarbeiten zwischen Altona und Elbgaustraße derzeit Busse statt S-Bahnen verkehren. So werden ab der U-Bahn-Station Hagenbecks Tierpark und ab der S-Bahn-Haltestelle Othmarschen Shuttle-Busse zur Arena bereitgestellt.

VIDEO: Uwe Seeler - Abschied von einem Volkshelden (30 Min)

