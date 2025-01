Transferstreit um Wolfsburgs Wunschspieler Skov Olsen Stand: 13.01.2025 16:12 Uhr Der VfL Wolfsburg steckt mitten in einem Transferstreit um den dänischen Nationalspieler Andreas Skov Olsen. Der Fußball-Bundesligist möchte den Flügelspieler gern als Nachfolger für den zu RB Leipzig gewechselten Ridle Baku verpflichten.

Doch weil sein aktueller Club FC Brügge den Transfer bisher blockiert, hat Skov Olsens Agent nun öffentliche Vorwürfe gegen den belgischen Meister und Champions-League-Teilnehmer erhoben. "Sie denken nur an Geld, während ich denke, dass Andreas in den letzten drei Jahren viel für das Team getan hat", sagte der Spielerberater Michael Bolvig der Zeitung "Het Nieuwsblad". "Jetzt würde er gerne nach Wolfsburg gehen, weil er bereit für eine neue Herausforderung ist, aber der Club Brügge macht nicht mit. Sie verlangen zu viel Geld für ihn."

Bricht Brügge ein Versprechen?

Nach Angaben von Bolvig hätten die Belgier bereits im Sommer einen Wechsel von Skov Olsen zu Feyenoord Rotterdam verhindert. Unmittelbar nach dem Ende der Transferfrist hätte der Club seinem Spieler dann aber "versprochen, bei einem Transfer im Winter zusammenzuarbeiten. Aber jetzt, wo ein Angebot auf dem Tisch liegt, will der Club gar nicht erst mit Wolfsburg sprechen", schimpfte der Berater.

Beim VfL möchte der 25 Jahre alte Skov Olsen mit seinen Nationalmannschaftskollegen Jonas Wind und Joakim Maehle zusammenspielen. Den Schweden Mattias Svanberg kennt er noch aus einer gemeinsamen Zeit beim italienischen Club FC Bologna.

Wolfsburg äußert sich nicht

Wolfsburgs Trainer Ralph Hasenhüttl wollte das Interesse an dem Dänen zwar nicht namentlich bestätigen. Bei seiner Pressekonferenz zum Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr, im NDR Livecenter) sagte er aber: "Wir müssen auf der Suche sein. Es sollte in die Richtung gehen, dass man etwas holt, das so im aktuellen Kader nicht mehr vorhanden ist." Skov Olsen erfüllt das Wolfsburger Anforderungsprofil exakt.

