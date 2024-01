Transfer-Ticker: Behrens nach Wolfsburg, Katterbach zum HSV? Stand: 31.01.2024 08:24 Uhr Gerüchte, Zugänge und Abgänge: Was passiert bei den Fußball-Clubs im Norden in der Bundesliga, 2. Liga und 3. Liga zum Ende der Winter-Transferperiode, die bis Donnerstagabend läuft? Alle Informationen zum sogenannten Deadline Day 2024 im Live-Ticker von NDR.de.

Holt VfL Wolfsburg Behrens von Union Berlin?

Nach übereinstimmenden Medienberichten arbeitet Bundesligist VfL Wolfsburg an einer Ausleihe von Nationalstürmer Keven Behrens. Der 32-Jährige steht noch bis Sommer 2024 bei Union Berlin unter Vertrag. Behrens hatte im Oktober beim 2:2 gegen Mexiko sein Nationalelf-Debüt gefeiert. In der laufenden Saison haben die Wolfsburger erst 23 Tore erzielt. Angreifer Lukas Nmecha kommt verletzungsbedingt erst auf einen Pflichtspieleinsatz, Topstürmer Jonas Wind hat seit Ende November nicht mehr getroffen.

Katterbach offenbar zurück zum HSV

Nach übereinstimmenden Medienberichten wechselt Noah Katterbach vom Bundesligisten 1. FC Köln zum Hamburger SV. Die Clubs sollen sich bereits einig sein, der 22 Jahre alte Verteidiger muss allerdings noch den Medizincheck beim Zweitlgisten absolvieren. Katterbach war in der vergangenen Rückrunde bereits an den HSV ausgeliehen, zog sich dann aber einen Kreuzandriss zu und spielte zuletzt in Köln keine Rolle mehr.

Torwart wechsel dich bei Hansa und dem HSV

Kleine Rotation auf der Torhüter-Position beim Zweitligisten FC Hansa Rostock: Da es die Nummer zwei Nils Körber zu Greuther Fürth zieht, haben die Mecklenburger Marko Johansson vom HSV ausgeliehen.

Schwierige Suche für den VfL Osnabrück

Zweitliga-Schlusslicht VfL Osnabrück hat bereits zehn Punkte Rückstand auf das rettende Ufer und könnte wohl jede Hilfe gebrauchen. Das gestaltet sich sich aber schwierig. "Es ist nicht so, dass du jeden Spieler bekommen kannst, wenn du Letzter der 2. Liga bist. Wir müssen in diesen Themen immer kreativ sein, weil wir nicht mit finanziellen Mitteln punkten können", sagte Sportdirektor Amir Shapourzadeh der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Der VfL hat in der Wintertransferperiode bislang Verteidiger Athanasios Androutsos und Stürmer Lex-Tyger Lobinger verpflichtet.

Was bisher an Transfers geschah

Alle Transfers der Fußball-Profi-Clubs im Norden in der Übersicht:

