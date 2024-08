Transfer-Ticker: VfL Wolfsburg will Özcan - Werders Veljkovic nach Spanien? Stand: 28.08.2024 12:39 Uhr Gerüchte, Zugänge und Abgänge: Was passiert bei den Fußball-Clubs im Norden in der Bundesliga, 2. Liga und 3. Liga zum Ende der Sommer-Transferperiode? Alle Informationen zum sogenannten Deadline Day im Live-Ticker von NDR.de.

Özcan vor Wechsel vom BVB nach Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg möchte bis zum Ende der Transferfrist den türkischen Nationalspieler Salih Özcan vom Ligarivalen Borussia Dortmund verpflichten. Laut "kicker" steht der Wechsel vor dem Abschluss. Der BVB-Profi muss allerdings noch den Medizincheck absolvieren.

Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler entspricht dem Profil des gesuchten defensiven Abräumers und ist in Dortmund nur noch Ersatzmann.

Auch in der Abwehr könnte es noch Veränderungen geben: Moritz Jenz (Mainz 05) und Maxence Lacroix (Crystal Palace) sollen Angebote vorliegen haben. Sollten beide den Club verlassen, würde der VfL wohl noch einen neuen Defensivspieler verpflichten.

Wechselt Werders Veljkovic nach Spanien?

Milos Veljkovic steht nach Informationen mehrere Medien auf dem Zettel des spanischen Erstligisten CA Osasuna. Der Vertrag des Verteidigers, der seit 2016 in Bremen spielt, läuft am Ende der Saison aus. Werder könnte ohne eine Verlängerung also nur noch in dieser Spielzeit eine Ablöse kassieren.

HSV: Richter kommt aus Mainz - Kader soll verschlankt werden

Zweitligist Hamburger SV hat Marco Richter von Mainz 05 verpflichtet. Der 26-Jährige wird bis zum Saisonende ausgeliehen. Beim Bundesligisten sah der Mittelfeldspieler keine Einsatzchancen mehr. "Marco ist ein variabel einsetzbarer Offensivspieler, der sich durch seine Zielstrebigkeit und seinen Zug zum Tor auszeichnet", sagte HSV-Sportchef Claus Costa. In der vergangenen Saison erzielte Richter in 21 Pflichtspieleinsätzen allerdings nur einen Treffer.

Gleichzeitig will der HSV seinen Kader verkleinern. Kandidaten für einen Wechsel sollen Anssi Suhonen, Levin Öztunali, Jonas David und William Mikelbrencis sein. Konkrete Angebote liegen aber wohl noch nicht vor.

Weitere Informationen HSV leiht Offensiv-Allrounder Richter aus Mainz aus Der 26 Jahre alte frühere U21-Nationalspieler schließt sich dem Fußball-Zweitligisten bis zum Saisonende an. mehr

Ende der Transferfrist nicht einheitlich

An diesem Freitag ist der sogenannte Deadline Day: Dann endet in den großen Profi-Ligen die Sommer-Transferperiode. In Deutschland schließt das Transferfenster für Neuverpflichtungen in der Bundesliga und der 2. Liga um 20 Uhr. Bis dahin muss der Spieler gemeldet sein, damit er direkt spielberechtigt ist. Gleiches gilt für die italienische Serie A. In England, Spanien und Frankreich endet die Frist um Mitternacht deutscher Zeit.

Nach Ablauf der entsprechenden Fristen können keine Spieler mehr verpflichtet werden, die sofort spielberechtigt sind. Abgänge sind gleichwohl noch möglich, da in einigen Ligen (beispielsweise Österreich, Belgien, Türkei) das Transferfenster zu unterschiedlichen Zeitpunkten erst im September schließt.

So auch in der 3. Liga in Deutschland: Dort können die Clubs noch bis zum 2. September Akteure verpflichten.

Die Wechsel bei den Nordclubs in der Übersicht

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 01.09.2024 | 22:50 Uhr