Transfer-Ticker: Malli zu Trabzonspor, was passiert bei Rashica?

Rashica-Transfer laut "kicker" erneut geplatzt

Ein Transfer von Werder Bremens Milot Rashica zu Hertha BSC soll laut "kicker" gescheitert sein. Beide Clubs kamen trotz mehrtägiger Verhandlungen nicht auf einen Nenner. Der Stürmer aus dem Kosovo stand im Sommer bereits vor einem Wechsel zu Bayer Leverkusen, ehe der Transfer in letzter Minute platzte.

Am Sonnabend gaben die Norddeutschen bereits die vorzeitige Trennung von Tahith Chong bekannt. Die Ausleihe des 21-Jährigen vom englischen Rekordmeister Manchester United wurde auf Wunsch des Spielers vorzeitig beendet. Chong schließt sich bis Saisonende dem FC Brügge an.

Malli in die Türkei - was passiert noch bei Wolfsburg?

Der türkische Spitzenclub Trabzonspor hat sich mit Yunus Malli vom VfL Wolfsburg verstärkt. Dies teilten die "Wölfe" am Sonntagabend mit. Der Mittelfeldspieler war bei den Niedersachsen zuletzt kaum zum Einsatz gekommen. Vor vier Jahren hatte der VfL Malli für 12,5 Millionen Euro Ablöse vom 1. FSV Mainz 05 geholt, in der vergangenen Saison war der 28-Jährige an Union Berlin ausgeliehen worden.

Was passiert am Deadline-Day?

Die zweite Transferperiode im deutschen Profifußball endet an diesem Montag. Die Besonderheit in dieser Saison: Eine Spielerlaubnis wird erst dann erteilt, wenn die im medizinisch-hygienischen Konzept der Deutschen Fußball Liga vorgegebenen Corona-Tests negativ ausgefallen sind.

Die Registrierung läuft im Transfer-Online-Registrierungssystem (TOR) der DFL - unter anderem mit den Anträgen auf Erteilung der Spielberechtigung. Diese und die vollständigen Vertragsunterlagen müssen bis spätestens 18 Uhr des letzten Tages der Wechselperiode in TOR gestellt und eingereicht werden. Zu den Unterlagen zählen unter anderem Arbeitsvertrag und Sporttauglichkeitsbestätigung.

