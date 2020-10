Sendedatum: 04.10.2020 22:50 Uhr Transfer-Ticker: Klaassen-Wechsel so gut wie perfekt

Ungewöhnlich spät endet in diesem Jahr die Transferfrist - am Montag um 18 Uhr. Was tut sich noch bei den elf Fußball-Nordclubs? Wer kommt, wer geht? Der Transfer-Ticker von NDR.de gibt einen Überblick.

Transfer von Werders Klaassen zu Ajax so gut wie perfekt

Der Transfer von Davy Klaassen vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen zu Ajax Amsterdam steht kurz vor dem Abschluss. "Es wird auf einen Wechsel hinauslaufen" erklärte Werder-Geschäftsführer Frank Baumann am Sonntag: "Die letzten Details und Formalitäten müssen noch geklärt werden." Laut einem Bericht der niederländischen Zeitung "De Telegraaf" haben sich die Bremer und der niederländische Club am Sonntag auf eine Ablösesumme von elf Millionen Euro plus drei Millionen Euro an Bonuszahlungen geeinigt. Der Profi soll in Amsterdam, wo er bereits von der Jugend an bis 2017 spielte, einen Vierjahresvertrag unterschreiben.

Werder löst Vertrag mit Harnik auf

Werder Bremen hat sich mit Martin Harnik auf die sofortige Auflösung des Vertrages geeinigt. Der 33-Jährige, der in der vergangenen Saison auf Leihbasis beim HSV spielte, war zuletzt vom Profi-Training freigestellt und hatte sich individuell fit gehalten.

VfL Wolfsburg: Schmadtke schließt Weghorst-Verkauf aus

Beim VfL Wolfsburg sind mit den Verpflichtungen von Ridle Baku und Maximilian Philipp die Transferaktivitäten abgeschlossen. Das stellte Jörg Schmadtke bereits vor der Partie gegen den FC Augsburg (0:0) klar. Der VfL-Sportchef schloss zudem einen Verkauf von Torjäger Wout Weghorst aus. Verkaufskandidaten gibt es in Yunus Malli und Jeffrey Bruma bei den Niedersachsen dennoch. An Offensivtalent Omar Marmoush soll der Linzer ASK interessiert sein.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 04.10.2020 | 22:50 Uhr