Transfer-Ticker: Hansa Rostock wohl vor Verpflichtung von Stafylidis Stand: 01.02.2024 14:27 Uhr Gerüchte, Zugänge und Abgänge: Was passiert bei den Fußball-Clubs im Norden in der Bundesliga, 2. Liga und 3. Liga zum Ende der Winter-Transferperiode, die bis heute um 18 Uhr läuft? Alle Informationen zum sogenannten Deadline Day 2024 im Live-Ticker von NDR.de.

Hansa Rostock offenbar vor Verpflichtung von Stafylidis

Der FC Hansa Rostock wird sich offenbar mit einem weiteren Spieler verstärken. Wie die "Bild" am Donnerstagmittag berichtete, steht Linksverteidiger Konstantinos Stafylidis vor der Unterschrift beim abstiegsgefährdeten Zweitligisten. Demnach soll der 30-jährige Grieche einen Kontrakt bis zum Saisonende bei den Mecklenburgern unterzeichnen. Stafylidis stand bis zum vergangenen Sommer beim VfL Bochum unter Vertrag und ist seitdem vereinslos. Der frühere Nationalspieler war vor seinem Engangement in Bochum unter anderem für Bayer Leverkusen, den FC Augsburg und die TSG Hoffenheim am Ball.

Eintracht Braunschweig holt Schweden Finndell

Zweitligist Eintracht Braunschweig hat Hampus Finndell auf Leihbasis vom schwedischen Erstligisten Djurgårdens IF verpflichtet. Im Falle des Klassenerhalts besitzen die "Löwen" eine Kaufoption für den zentralen Mittelfeldspieler aus Schweden. "Hampus bringt für sein junges Alter bereits eine Menge Erfahrung mit und wird uns insbesondere im Spiel mit dem Ball helfen", sagte Sportdirektor Benjamin Kessel über den 23-Jährigen.

VfL Osnabrück verstärkt sich mit Österreicher Goiginger

Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück hat mit dem Österreicher Thomas Goiginger vom Linzer ASK einen international erfahrenen Außenbahnspieler verpflichtet. Der 30-Jährige nimmt bereits am Training der Niedersachsen teil. Zu Vertrags- und Ablösedetails machte der Tabellenletzte keine Angaben.

"Mit Thomas haben wir einen echten Mentalitätsspieler verpflichtet, der in seiner Karriere auch auf internationaler Bühne eine Menge Erfahrung gesammelt hat", sagte VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh. Goiginger machte für Linz mehr als 240 Erstligapartien, lief zudem in der Europa League und in der Conference League auf. 2019 bestritt er ein Länderspiel für Österreich.

Lübeck leiht Stürmer Beleme vom HSV II aus

Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck hat Stürmer Daouda Beleme vom Hamburger SV bis Saisonende ausgeliehen. Der 23-Jährige spielte zuletzt ebenfalls auf Leihbasis für den Drittliga-Rivalen FC Ingolstadt 04. Diese Vereinbarung lösten der HSV und die Ingolstädter vor dem Wechsel nach Lübeck auf.

Datencheck: Behrens kann dem VfL helfen

Der VfL Wolfsburg hat sich mit Kevin Behrens einen Sturm-Routinier geangelt. Die Daten zeigen: Seine Stärken sind nahezu deckungsgleich zu den Problemen, die VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz nach dem Köln-Spiel bei den "Wölfen" ausgemacht hatte.

Werder buhlt um Manchester-Youngster Hansen-Aaroen

Kommt nach Skelly Alvero noch ein weiterer Neuzugang zu Werder Bremen? Medienberichten zufolge hat der Bundesligist Interesse an Isak Hansen-Aaroen aus der U 21 von Manchester United zu verpflichten. Der Vertrag des 19-jährigen Mittelfeldspielers läuft im Sommer aus.

Holt der HSV noch einen Innenverteidiger?

Außenverteidiger Noah Katterbach ist schon da, ein Innenverteidiger könnte noch kommen: Der HSV sucht weiter nach Verstärkung für die Abwehr. José Cordoba soll ein Thema beim Zweitligisten sein. Der 22 Jahre alte Nationalspieler Panamas steht bei Levski Sofia noch bis 2025 unter Vertrag und soll von mehreren Clubs umworben sein.

VfL Wolfsburg verpflichtet Stürmer Behrens

Der VfL Wolfsburg hat einen Offensivspieler verpflichtet: Kevin Behrens wechselt vom Bundesliga-Konkurrenten 1. FC Union Berlin zu den Niedersachsen. Der 32 Jahre alte Stürmer absolvierte bislang 75 Bundesliga-Spiele, in denen ihm 14 Tore gelangen. Zudem sammelte er bereits auf internationaler Bühne Erfahrung, kam in der Champions League, der Europa League und der Conference League zum Einsatz. Im Oktober des vergangenen Jahres feierte er darüber hinaus sein Debüt in der deutschen A-Nationalmannschaft.

Leihe mit Kaufoption: Werder Bremen holt Alvero aus Lyon

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat den französischen Mittelfeldspieler Skelly Alvero ausgeliehen. Der 21-Jährige wechselt für den Rest der Saison vom französischen Erstligisten Olympique Lyon an die Weser. "Im Sommer werden wir uns dann zusammensetzen und schauen, ob wir die Kaufoption ziehen", sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder. "Er ist ein groß gewachsener, robuster Spieler, der sowohl den offensiven als auch den defensiven Part im Mittelfeld übernehmen kann", sagte Werder-Trainer Ole Werner über den 2,02 Meter großen Alvero. Für Lyon bestritt der Franzose in der laufenden Saison acht Spiele und erzielte dabei einen Treffer.

Güler von Hansa Rostock zu 1860 München

Serhat-Semih Güler verlässt den FC Hansa Rostock und wechselt zum Drittligisten TSV 1860 München. Der Stürmer war im Sommer 2023 aus Wuppertal (Regionalliga West) zum FCH gekommen und absolvierte zehn Zweitliga-Spiele und eine Partie im DFB-Pokal (ein Tor) für die Rostocker. Der 26-Jährige hatte bei Hansa noch einen Vertrag bis zum Ende dieser Saison.

Werder Bremen offenbar vor Verpflichtung von Alvero

Bundesligist Werder Bremen steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor der Verpflichtung des 21 Jahre alten Franzosen Skelly Alvero. Der 2,02 Meter große Mittelfeldspieler, der aktuell in seiner Heimat bei Olympique Lyon unter Vertrag steht, muss demnach nur noch den Medizincheck an der Weser absolvieren. In der aktuellen Serie absolvierte Alvero acht Partien für Lyon, in denen er einen Treffer erzielte.

HSV holt Katterbach aus Köln

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat wie erwartet Außenverteidiger Noah Katterbach vom Bundesligisten 1. FC Köln verpflichtet. Wie die Hanseaten am Mittwoch mitteilten, hat der 22-Jährige einen "langfristigen Vertrag" unterschrieben. Über die genaue Laufzeit des Arbeitspapiers wurde nichts bekannt. "Wir sind sportlich und menschlich absolut von ihm überzeugt", sagte HSV-Profifußballdirektor Claus Costa.

SV Werder verleiht Stürmer Nankishi an 1860 München

Werder Bremen verleiht Außenstürmer Abdenego Nankishi an Drittligist TSV 1860 München. Über die Vertragsmodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. Der 21-Jährige war für Werder noch in der 2. Bundesliga zu sechs Einsätzen gekommen, seit Sommer 2022 war er an Heracles Almelo in den Niederlanden ausgeliehen.

Holt VfL Wolfsburg Behrens von Union Berlin?

Nach übereinstimmenden Medienberichten arbeitet Bundesligist VfL Wolfsburg an einer Ausleihe von Nationalstürmer Keven Behrens. Der 32-Jährige steht noch bis Sommer 2024 bei Union Berlin unter Vertrag. Behrens hatte im Oktober beim 2:2 gegen Mexiko sein Nationalelf-Debüt gefeiert. In der laufenden Saison haben die Wolfsburger erst 23 Tore erzielt. Angreifer Lukas Nmecha kommt verletzungsbedingt erst auf einen Pflichtspieleinsatz, Topstürmer Jonas Wind hat seit Ende November nicht mehr getroffen.

Torwart wechsel dich bei Hansa und dem HSV

Kleine Rotation auf der Torhüter-Position beim Zweitligisten FC Hansa Rostock: Da es die Nummer zwei Nils Körber zu Greuther Fürth zieht, haben die Mecklenburger Marko Johansson vom HSV ausgeliehen.

Schwierige Suche für den VfL Osnabrück

Zweitliga-Schlusslicht VfL Osnabrück hat bereits zehn Punkte Rückstand auf das rettende Ufer und könnte wohl jede Hilfe gebrauchen. Das gestaltet sich sich aber schwierig. "Es ist nicht so, dass du jeden Spieler bekommen kannst, wenn du Letzter der 2. Liga bist. Wir müssen in diesen Themen immer kreativ sein, weil wir nicht mit finanziellen Mitteln punkten können", sagte Sportdirektor Amir Shapourzadeh der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Der VfL hat in der Wintertransferperiode bislang Verteidiger Athanasios Androutsos und Stürmer Lex-Tyger Lobinger verpflichtet.

