Transfer-Liveticker: Leistner vor Vertragsauflösung beim HSV Stand: 30.08.2021 22:17 Uhr Das Transferfenster im deutschen Profifußball schließt am Dienstag um 18 Uhr. Was tut sich noch beim VfL Wolfsburg, HSV, Holstein Kiel oder Hannover 96? Alle Aktivitäten der Nordclubs im Liveticker zum Ende der Transferperiode.

Medien: Leistner und HSV lösen Vertrag auf

Der noch bis Dienstag vom Hamburger SV für die Suche nach einem neuen Verein freigestellte Abwehrspieler Toni Leistner wird seinen Vertrag beim Fußball-Zweitligisten offenbar auflösen. Das berichteten mehrere Medien am Montagabend übereinstimmend. Demnach soll der 31-Jährige eine sechstellige Abfindung von den Hanseaten erhalten. Leistner war am vergangenen Mittwoch vom HSV freigestellt worden. Er könne sich nicht mit der ihm zugedachten Rolle anfreunden und solle sich einen neuen Club suchen, teilte der Club mit. Der Routinier hatte unter dem neuen Coach Tim Walter seinen Stammplatz verloren.

Weitere Informationen HSV stellt Abwehrspieler Toni Leistner frei Der 31-Jährige darf nicht mehr am Trainings- sowie Spielbetrieb teilnehmen und soll sich einen neuen Verein suchen. mehr

Werder Bremen lehnt Angebot für Friedl ab - Verteidiger bleibt

Der wechselwillige Marco Friedl bleibt beim Fußball-Zweitligisten Werder Bremen. Das Angebot eines Bundesligisten für den Österreicher habe nicht den "Rahmenbedingungen entsprochen", erklärte Werder-Sportchef Frank Baumann, "sodass Marco auch über das Ende des Transferfensters hinaus bei uns bleiben wird". Friedl wollte nach übereinstimmenden Medienberichten zu Union Berlin wechseln und hatte deshalb seinen Einsatz im Heimspiel am Sonntag gegen Hansa Rostock (3:0) verweigert.

Wolfsburg-Verteidiger Pongracic vor Wechsel zum BVB

Innenverteidiger Marian Pongracic wird den Bundesligisten VfL Wolfsburg aller Voraussicht nach verlassen und zum Ligarivalen Borussia Dortmund wechseln. Der 23-Jährige ist am Montagabend bereits auf dem Trainingsgelände des BVB in Brackel gesichtet worden, wie die "Ruhrnachrichten" berichteten. Der Vertrag von Pongracic bei den "Wölfen" läuft noch bis 2024. Er war im Januar des vergangenen Jahres von RB Salzburg zum Werksclub gekommen. In dieser Saison kam er für die Niedersachsen noch nicht zum Einsatz.

Möhwald wechselt von Werder Bremen zu Union Berlin

Mittelfeldspieler Kevin Möhwald kehrt dem Bundesliga-Absteiger Werder Bremen nach drei Jahren den Rücken. Wie die Hanseaten am Montagabend mitteilten, wechselt der 28-Jährige zu Union Berlin. Über die Ablösemodalitäten machten beide Clubs - wie üblich - keine Angaben. Doch offenbar erfüllte der Bundesligist die Bremer Forderungen. "Union Berlin ist in den vergangenen Tagen an uns herangetreten, ob ein Wechsel vorstellbar sei. Kevin wollte den Schritt gerne machen und für uns stimmen die Rahmenbedingungen ebenfalls. Daher haben wir dem Wechsel zugestimmt", erklärte Werder-Sportchef Frank Baumann.

Hansa Rostock holt offenbar Fröde

Zweitliga-Aufsteiger FC Hansa Rostock steht nach übereinstimmenden Medienberichten vor der Verpflichtung von Mittelfeldspieler Lukas Fröde vom Ligarivalen Karlsruher SC. KSC-Sportgeschäftsführer Oliver Kreuzer bestätigte am Montagabend, dass er mit einem Zweitligisten eine Leihvereinbarung bis zum Saisonende getroffen habe, nannte den Namen des Clubs allerdings nicht. Sowohl die "Badischen Neuesten Nachrichten" als auch die "Bild" berichteten, dass es sich bei Frödes künftigen Verein um Hansa handelt.

Medien: HSV vor Verpflichtung von Vuskovic

Der Hamburger SV steht nach Informationen der kroatischen Zeitung "Slobodna Dalmacija" vor der Verpflichtung von Innenverteidiger Mario Vuskovic. Dem Blatt zufolge soll der 19 Jahre alte U21-Nationalspieler für zwei Jahre auf Leibasis von Hajduk Split zum Zweitligisten kommen.

St. Pauli: Beifus kommt, Matanović geht und bleibt

Zweitligist FC St. Pauli hat Nachwuchstalent Marcel Beifus verpflichtet. Der 18 Jahre alte Innenverteidiger wechselt vom VfL Wolfsburg zu den Hamburgern. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Clubs Stillschweigen. Beifus kam in der vergangenen Serie in der U23 der "Wölfe", die inzwischen abgemeldet wurde, zum Einsatz und trainierte in der Vorbereitung auf diese Saison bei den Bundesliga-Profis des Werksclubs mit.

Derweil hat St. Pauli seinen Jung-Profi Igor Matanović an Eintracht Frankfurt verkauft. Allerdings liehen die Hanseaten den 18 Jahre alten Angreifer umgehend wieder für zwei Jahre von den Hessen aus, sodass Matanović - Stand jetzt - erst nach der Saison 2022/2023 zum Bundesligisten wechseln wird, bei dem er ein bis 2026 datiertes Arbeitspapier unterschrieb.

Hannover 96 verpflichtet Stürmer Hinterseer

Lukas Hinterseer stürmt ab sofort für Hannover 96. Der 30-Jährige wechselt vom südkoreanischen Verein Ulsan Hyundai zum Zweitligisten und erhält dort einen Zweijahresvertrag. Vor seinem Wechsel nach Südkorea spielte der Österreicher in Deutschland für den Hamburger SV, VfL Bochum und FC Ingolstadt. In 56 Bundesliga-Partien erzielte er neun Tore, in der Zweiten Liga traf Hinterseer in 127 Spielen 50 Mal.

Weitere Informationen Hannover 96 verpflichtet Hinterseer als Ducksch-Ersatz Der Österreicher wechselt aus Südkorea zum Fußball-Zweitligisten und erhält bei den Niedersachsen einen Vertrag bis 2023. mehr

Holstein Kiel verstärkt sich im Angriff

Zweitligist Holstein Kiel hat sich im Sturmzentrum mit dem Österreicher Benedikt Pichler verstärkt. Der 24-Jährige trug zuletzt das Trikot von Austria Wien und unterschrieb bei den Schleswig-Holsteinern einen Vertrag bis 2025. "Er ist ein dynamischer und spielfreudiger Angreifer und macht uns in unserer Offensive noch variabler", sagte Holstein-Geschäftsführer Uwe Stöver. Pichler kann es kaum erwarten, bei den "Störchen" lozuiegen: "Ich möchte hier schnell ankommen, meine Mannschaft kennenlernen und dann eine gute Zweitliga-Runde spielen."

Braunschweig will noch einen Innenverteidiger holen

Für den Drittligisten Eintracht Braunschweig läuft es mit elf Punkten aus vier Spielen rund. In der Abwehr sehen die Niedersachsen aber noch Handlungsbedarf. "Ich bin sehr optimistsich, dass wir in der Innenverteidigung noch jemanden dazubekommen", sagte Geschäftsführer Peter Vollmann im NDR Interview.

VIDEO: Vollmann: "Werden in der Innenverteidigung nach etwas machen" (1 Min)

Lukebakio ist da - Wolfsburg hat schon zugeschlagen

Berits am Montag hat Bundesligist VfL Wolfsburg Angreifer Omar Marmoush an den VfB Stuttgart verliehen und zugleich Dodi Lukebakio auf Leihbasis von Hertha BSC geholt. Damit rückt ein Abgang des schon lange von zahlreichen Clubs umworbenen Josip Brekalo näher. Laut "Gianlucadimarzio.com" steht der Kroate vor der Unterschrift beim spanischen Erstligisten FC Villarreal. Mittelfeldspieler Josuha Guilavogui hingegen dürften die Wolfsburger nach der Verletzung von Xaver Schlager nicht ziehen lassen wollen.

Weitere Informationen VfL Wolfsburg startet stark und verstärkt weiter das Team Der Bundesliga-Spitzenreiter holte einen Tag vor dem Ende der Transferperiode mit Dodi Lukebakio von Hertha BSC einen weiteren Offensivmann. mehr

Wechsel nach Russland oder in die Türkei noch später möglich

Nach 18 Uhr am Dienstag dürfen die Clubs nur noch vereinslose Profis unter Vertrag nehmen. Dennoch haben wechselwillige Spieler noch die Option, ins Ausland zu gehen. Während die Topligen England, Spanien, Italien, Frankreich und Portugal ebenfalls ihre Deadline auf den 31. August gelegt haben - teilweise bis kurz vor Mitternacht -, sind Wechsel nach Russland (bis 7. September), Tschechien, in die Türkei (beide bis 8. September), Mexiko (bis 22. September) oder Argentinien (bis 26. September) auch danach noch möglich.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 31.08.2021 | 23:03 Uhr