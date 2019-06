Stand: 23.06.2019 11:15 Uhr

Wenig Neues beim FC St. Pauli zum Trainingsstart

Der Ball rollt wieder beim Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli. Die Hamburger starteten am Sonntag in die Vorbereitung auf die kommende Saison, die am 26. Juli beginnt. Die Zuschauer an der Kollaustraße bekamen allerdings wenig Neues zu sehen. In Rico Benatelli (Dynamo Dresden) und Boris Tashchy (MSV Duisburg) hat der Kiezclub bislang lediglich zwei Neuzugänge verpflichtet. Beide standen am Sonntag auch auf dem Trainingsplatz.

Weitere Neuzugänge sollen bis zum Saisonstart kommen

Allerdings dürfte sich der Kader bis zum Saisonbeginn noch weiter verändern. Der neue Sportchef Andreas Bornemann und Trainer Jos Luhukay wollen weitere Zugänge holen und auch Spieler abgeben. "Es gilt, die eine oder andere Verstärkung an Land zu ziehen", hatte Bornemann bei seiner Vorstellung betont. In der neuen Saison sollen aber auch vermehrt jüngere Akteure eine Chance erhalten. Finn Ole Becker gilt als talentiertester Nachwuchsspieler und kam bereits am Ende der abgelaufenen Saison mehrmals bei den Zweitliga-Profis zum Einsatz.

Extra-Urlaub für Möller Daehli

Nicht dabei beim Trainingsstart war Mats Möller Daehli. Der Norweger erhielt nach einer Länderspielreise eine einwöchige Urlaubsverlängerung. Ein individuelles Trainingsprogramm absolvierten nach ihren Kreuzbandrissen Stürmer Henk Veerman und Innenverteidiger Philipp Ziereis. Beide werden Trainer Luhukay wohl erst am Ende der Hinrunde wieder zur Verfügung stehen.

