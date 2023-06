Trainingsauftakt bei Hansa Rostock: Ausblick auf neue Saison Stand: 26.06.2023 07:19 Uhr Gut vier Wochen nach dem letzten Spiel der vergangenen Saison beginnt beim Fußball-Zweitligisten Hansa Rostock heute die Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Trainer Alois Schwartz und der neue Sportchef Kristian Walter wollen am Nachmittag einen Ausblick geben.

Für die Spieler von Hansa Rostock steht heute die Überprüfung ihrer Fitnesswerte an. Auf den Rasen geht es erst morgen, dann ist die erste öffentliche Trainingseinheit mit dem Ball geplant. Bislang stehen neun Abgänge fest, fünf Neuzugänge sind verpflichtet. Darunter sind Innenverteidiger Oliver Hüsing und Mittelfeldspieler Sebastian Vasiliadis. Beide kamen vom Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld. Für den ehemaligen Hansa-Kapitän Hüsing ist es das dritte Mal, dass er in Rostock anheuert.

Sieben Testspiele in fünf Wochen

In der knapp fünfwöchigen Vorbereitung sind insgesamt sieben Testspiele geplant - zwei davon sollen im Rahmen eines neuntägigen Trainingslagers in Neuruppin in Brandenburg ausgetragen werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hansa Rostock 2. Bundesliga