Stand: 25.09.2019 13:08 Uhr

Trainer Titz: Beim HSV gefeuert, in Essen gefeiert

Am Sonnabend (13 Uhr) kämpft der HSV bei Jahn Regensburg um Zweitliga-Punkte. An die beiden Partien aus der Vorsaison (0:5, 1:2) haben die Hamburger keine guten Erinnerungen. Für Coach Christian Titz war das Heimdesaster der Anfang vom Ende. Inzwischen arbeitet der 48-Jährige sehr erfolgreich beim Regionalligisten Rot-Weiss Essen.

Fast exakt ein Jahr ist nun seit der größten Demütigung des Hamburger SV in seiner noch kurzen Zweitliga-Historie vergangen. Am 23. September 2018 verliert der sechsfache deutsche Fußball-Meister sein Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg mit 0:5. Bei den Fans des Aufstiegs-Topfavoriten herrscht anschließend das blanke Entsetzen über eine Defensiv-Leistung auf maximal schwachem Kreisliga-Niveau. Und bei der Vereinsführung wachsen nach der Schmach die wohl ohnehin bereits vorhandenen Zweifel, die angepeilte Bundesliga-Rückkehr mit Trainer Christian Titz realisieren zu können. Sportvorstand Ralf Becker verweigert nach der Begegnung ein Bekenntnis zum beim Anhang sehr beliebten Coach. Dass der mächtige Clubchef Bernd Hoffmann zur Trainerfrage schweigt, ist ebenfalls kein gutes Zeichen für den 48-Jährigen.

Nach nur 19 Partien entlassen

Vier Spiele (drei Remis sowie ein Sieg) und einen Monat später wird Titz dann beurlaubt, obwohl der HSV als Tabellenfünfter nur zwei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter 1. FC Köln hat. In lediglich 19 Partien saß der gebürtige Mannheimer auf dem Hamburger Trainerstuhl, der ja seit Jahren ein Schleudersitz ist. Sein größter Verdienst war es, der Mannschaft in der vorausgegangenen Bundesliga-Serie in nahezu hoffnungsloser Lage neues Leben eingehaucht zu haben. Beinahe war noch der Klassenerhalt gelungen. Und der Fußball, den Titz spielen ließ, gefiel zunächst. Sowohl den Fans als auch den Cluboberen, die ihn dafür mit einem Vertrag bis 2020 belohnten. Dann jedoch verloren die Verantwortlichen rasch die Geduld mit dem Mann, der doch eigentlich das Gesicht der neuen Zeitrechnung beim ewig kriselnden HSV werden sollte. Ein Jahr später spielen die Hamburger immer noch in Liga zwei. Und ihr Ex-Coach ist rund 350 Kilometer vom Volksparkstadion entfernt ein gefeierter Mann.

Neues Fußball-Glück im Westen

Essen-Bergeborbeck am vergangenen Freitag: In einem hochmodernen Fußball-Tempel kämpft der Traditionsclub Rot-Weiss Essen gegen den Bonner SC um Regionalliga-Punkte. 11.009 Zuschauer sind Zeugen des siebten Saisonsiegs des deutschen Meisters von 1955 im achten Spiel. Dieser fällt mit 4:1 nicht nur deutlich aus, das Team begeistert auch erneut durch Offensiv-Fußball. Die Spieler tanzen nach dem Abpfiff vor der Fankurve. Und Titz bedankt sich mit erhobenen Händen und einem breiten Lächeln im Gesicht beim Anhang für die für Viertliga-Verhältnisse außergewöhnliche Unterstützung. Er hat die Rot-Weissen, die seit Jahren vergeblich versuchen, in den Profifußball zurückzukehren, wachgeküsst. Die Mannschaft liegt mit drei Zählern Rückstand auf Spitzenreiter SV Rödinghausen auf Rang drei, hat aber zwei Partien weniger ausgetragen als der Primus.

Ein sportlicher Abstieg? Ja, aber...

Dass Titz in diesem Sommer seine Zelte in Essen aufschlug, verwunderte nicht wenige. Für einen Trainer, der zuvor einen Zweitligisten betreute und sogar über Bundesliga-Erfahrung verfügt, sah das erst einmal nach einem steilen Abstieg aus. Nicht aber für den 48-Jährigen. "Klar, ich habe in einem Bereich gearbeitet, der war in den höchsten beiden Ligen. Aber ich bin ein Mensch und Trainer, der auch für ein gewisses Wertesystem und eine Spielidee steht. Da will man natürlich auch einen Verein finden, in dem man sich wiederfindet und in dem diese Eigenschaften von einem auch gefragt sind", erklärte der Fußballlehrer. Zudem habe er in den Gesprächen mit den RWE-Verantwortlichen "recht schnell festgestellt, dass wir ähnlich ticken", ergänzte Titz.

Torjäger Kefkir lobt Ansprache des Trainers

Gemeinsam mit Sportdirektor Jörn Nowak drehte der vormalige HSV-Coach den Kader auf links. 15 Spieler wurden verpflichtet, 16 Kicker abgegeben. Trotz des riesigen personellen Umbruchs ist RWE gefühlter Tabellenführer und warf im Niederrheinpokal den Drittligisten KFC Uerdingen aus dem Wettbewerb. Überraschend schnell verinnerlichte das neu formierte Team die Titzsche Spielidee vom Ballbesitzfußball. Doch nicht nur der Taktik-Tüftler Titz hat bei seinen Akteuren Eindruck hinterlassen. "Er redet ungewöhnlich viel mit jedem einzelnen Spieler und weiß genau, mit wem er wie zu sprechen hat, um das Beste aus ihm herauszuholen", lobte Angreifer Oguzhan Kefkir den Trainer jüngst in einem "Fussball.de"-Interview.

Kein Blick zurück im Zorn

Titz selbst - das war bereits zu HSV-Zeiten so - spricht auch gerne und viel. Allerdings nicht über sich, sondern lieber über Spielzüge, das riesige Potenzial des Vereins und den nächsten Gegner.

Titz-Aus: Den erstbesten Zeitpunkt genutzt NDR 90,3 - 23.10.2018 16:22 Uhr Autor/in: Britta Kehrhahn Christian Titz ist nicht mehr Trainer des Hamburger SV. Die Vereinsführung hat offenbar nie an Titz geglaubt, so NDR 90,3-Redakteurin Britta Kehrhahn.







Der heißt im Falle der Rot-Weissen am kommenden Sonntag SC Verl. Vor einem Jahr hätte es noch absurd geklungen, wenn irgendjemand prognostiziert hätte, dass der Trainer der Rot-Weissen in dieser Partie Christian Titz heißt. Doch dann kam es zu jenem HSV-Heimdesaster gegen Regensburg, das seine Entlassung auf Raten einleitete. Dass auch sein Nachfolger Hannes Wolf krachend daran scheiterte, aus dem Hamburger Sammelsurium von Egozentrikern und teils sportlich völlig überbewerteten Kickern eine nachhaltig funktionierende Mannschaft zu formen, könnte für den 48-Jährigen eine Art Genugtuung sein. Doch ein böses Wort hat der Coach trotz seiner unschönen Entlassung nie über den HSV verloren.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Bundesligashow | 28.09.2019 | 15:00 Uhr