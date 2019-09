Stand: 17.09.2019 13:57 Uhr

Trainer Thioune verlängert beim VfL Osnabrück

Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück kann weiter auf die Dienste von Erfolgstrainer Daniel Thioune bauen. Am Dienstag gaben die Niedersachsen bekannt, dass der 45 Jahre alte Coach seinen nach dieser Saison auslaufenden Vertrag bis 2021 verlängert hat. "Ich habe immer betont, dass ich Daniel Thioune für einen sehr guten Trainer halte und gerne längerfristig mit ihm beim VfL zusammenarbeiten möchte", sagte Sportdirektor Benjamin Schmedes. "Diese Entscheidung habe ich nicht in erster Linie vom sportlichen Erfolg abhängig gemacht, sondern von der inhaltlichen Arbeit gemeinsam mit Co-Trainer Merlin Polzin."

"Nach wie vor bin ich dem Club sehr dankbar"

Thioune ist eine Identifikationsfigur in Osnabrück. Nur wenige Kilometer entfernt in Georgsmarienhütte geboren, spielte er bereits von 1996 bis 2002 für den VfL. Nach Stationen in Lübeck und Ahlen war er zunächst vier Jahre lang Nachwuchstrainer seines Herzensvereins, ehe er im Oktober 2017 die Profimannschaft übernahm. Seine Erfolgsbilanz: In der ersten Saison rettete er die Osnabrücker vor dem Abstieg aus der Dritten Liga. In seiner zweiten Saison führte er sie souverän in die zweite Fußball-Bundesliga zurück. "Nach wie vor bin ich dem Club für die Chance, als Cheftrainer im Profibereich arbeiten zu können, sehr dankbar", sagte Thioune. "Wir wollen als Mannschaft gemeinsam mit dem Club wachsen und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen."

Fernziel Bundesliga

"Für mich geht es darum, dass ich mich weiterentwickeln kann und sich um mich herum etwas entwickelt", hatte der VfL-Trainer jüngst dem "Kicker" gesgat. Nach dieser Maxime handeln Thioune und Schmedes bereits seit fast zwei Jahren. Nach der missglückten Saison 2017/2018 scheuten beide nicht davor zurück, die Mannschaft radikal umzubauen. Und auch nach dem Aufstieg in diesem Jahr sprach sich Thioune immer wieder auch öffentlich für weitere Verstärkungen aus. Der Trainer ist ehrgeizig: "Als Spieler wollte ich in die Bundesliga, habe es aber nicht geschafft. Als Trainer habe ich dieses Fernziel auch."

