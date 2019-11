Trainer Slomka bei Hannover 96 vor dem Aus?

Die Luft wird dünner für Mirko Slomka. Der Trainer vom Fußball-Zweitligisten Hannover 96 muss an diesem Wochenende den Club-Verantwortlichen die sportlich enttäuschenden Leistungen der Profis erklären. Dies gaben die Niedersachsen am Sonnabend bekannt. "In einem gemeinsamen Gespräch werden wir die unbefriedigende sportliche Situation analysieren", teilte 96 mit.

Noch kein Heimsieg für 96 in dieser Saison

Slomkas Team war am Freitag auch im sechsten Heimspiel in der Zweiten Liga kein Sieg gelungen. Gegen Sandhausen reichte es nur zu einem 1:1. In der Tabelle hat der Bundesliga-Absteiger mit nur 14 Punkten schon acht Zähler Rückstand auf die direkten Aufstiegsplätze. Die schlechten Leistungen des Teams wirken sich auch auf den Zuschauerzuspruch aus. Gegen Sandhausen kamen lediglich 24.000 Fans ins Stadion. Der Schnitt liegt in dieser Saison bei 29.916.

Hannovers Trainer Mirko Slomka war nach dem 1:1 gegen Sandhausen und dem sechsten Heimspiel ohne Sieg sauer auf sein Team. Empfindlich reagierte er auf Fragen nach seiner Zukunft bei 96.







