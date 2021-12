Trainer Kohfeldt: "Werden einen anderen VfL Wolfsburg sehen" Stand: 29.12.2021 20:28 Uhr Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg ist nach der kurzen Weihnachtspause in die Vorbereitung auf die Rückrunde eingestiegen. Neben dem positiv getesteten Kevin Mbabu musste Trainer Florian Kohfeldt auch auf Dodi Lukebakio verzichten.

Beim geimpften Offensivspieler ergaben die obligatorischen Coronatests einen unklaren Befund, erst am Donnerstag soll ein weiteres Ergebnis Klarheit geben. Kritik am ungeimpften Mbabu wollte Kohfeldt nicht üben: "Kevin hat nichts Verbotenes getan. Ich halte nichts davon, jemanden öffentlich an die Wand zu nageln." Bereits am 9. Januar (17.30 Uhr, im NDR Livecenter) geht es für die Niedersachsen in der Liga mit dem Spiel beim Aufsteiger VfL Bochum weiter. Vor der Pause hatten die Wolfsburger sieben Pflichtspiele in Serie verloren und haben in der Tabelle nur noch drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

VfL-Sportchef Schäfer: Die richtigen Schlüsse ziehen

"Wir haben immer betont, dass wir die Situation nicht verkennen. 20 Punkte in der Hinrunde sind deutlich zu wenig für uns. Das ist nicht unser Anspruch", erklärte VfL-Sportchef Marcel Schäfer im NDR Interview. Das Ziel sei nun, eine "deutlich bessere Rückrunde zu spielen". Dazu müsse man die richtigen Schlüsse aus dem bisherigen Saisonverlauf ziehen.

"Es gibt keinen Grund, warum das Jahr 2022 nicht das Jahr des VfL Wolfsburg sein sollte." VfL-Sportchef Marcel Schäfer

Trainer Kohfeldt habe nun endlich die Gelegenheit, "intensiv mit der Mannschaft an den Abläufen und Automatismen zu feilen". Zuvor konnte der Nachfolger von Mark van Bommel wegen vieler englischer Wochen so gut wie gar nicht mit der Mannschaft im Training arbeiten.

AUDIO: Wolfsburgs Schäfer: "Hinrunde ist nicht unser Anspruch" (7 Min) Wolfsburgs Schäfer: "Hinrunde ist nicht unser Anspruch" (7 Min)

Trainer Kohfeldt: "Eine andere Haltung entwickeln"

Kohfeldt selbst versprühte Optimismus: "Ich glaube, wir haben eine gute Idee davon, was wir in den kommenden Wochen und Monaten mit dem VfL Wolfsburg darstellen wollen." Seine Forderung an die Mannschaft: "Wir müssen eine andere Haltung zum Spiel entwickeln und mit deutlich mehr Aggressivität, Dynamik und auch Freude Fußball spielen." Vor allem in der Offensive müsse der VfL schneller agieren.

AUDIO: Wolfsburgs Kohfeldt: "Sollten Situation nicht unterschätzen" (5 Min) Wolfsburgs Kohfeldt: "Sollten Situation nicht unterschätzen" (5 Min)

Der erste Trainingseindruck sei gut gewesen, versicherte Kohfeldt: "Die Jungs haben die Zeit genutzt, den Kopf frei zu kriegen." Daher sei er überzeugt, "dass wir uns nicht weiter in dem Fahrwasser vom Dezember bewegen werden: Wir werden einen anderen VfL Wolfsburg sehen."

Transfers? "Uns fehlt es nicht an Qualität"

Forderungen nach Neuverpflichtungen auf dem Winter-Transfermarkt stellte Kohfeldt nicht: "Ich bin absolut überzeugt vom derzeitigen Kader." Auch die Verletzungen von Paulo Otavio und Lukas Nmecha könne man kompensieren: "Wer wäre ich, dass ich mich hier hinstelle und sagen würde, 'Ja, uns fehlt da Qualität'. Nein, uns fehlt nicht Qualität, wir brauchen eine andere Haltung und eine andere Art, Fußball zu spielen. Und dann werden wir unsere Qualität, die wir zweifellos haben, auch auf den Platz bringen."

