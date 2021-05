Trainer Glasner wechselt von Wolfsburg nach Frankfurt Stand: 26.05.2021 14:18 Uhr Es hatte sich lange angedeutet, nun ist es perfekt: Trainer Oliver Glasner verlässt den VfL Wolfsburg. Er wird bei Eintracht Frankfurt Nachfolger seines Landsmanns Adi Hütter. Das haben beide Clubs bestätigt.

Glasner hat beim Fußball-Bundesligisten aus Frankfurt einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Er folgt dort auf Hütter, der bei Borussia Mönchengladbach angeheuert hat. Zuvor hatte Glasner bei der Vereinsführung des VfL um die Auflösung seines eigentlich noch bis 30. Juni 2022 laufenden Vertrages gebeten. "Dem haben wir entsprochen und das Vertragsverhältnis aufgelöst. Wir bedanken uns bei Oliver Glasner für zwei erfolgreiche Jahre und wünschen ihm alles Gute“, sagte VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke. Über die Höhe der Ablösezahlung haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

Glasner: "Zeit für eine neue Herausforderung"

"Der Schritt ist mir nicht leicht gefallen, weil ich unglaublich gerne mit dieser Mannschaft gearbeitet habe. Ich habe aber das Gefühl, dass es Zeit für eine neue Herausforderung ist. Ich wünsche dem VfL Wolfsburg weiterhin viel Erfolg", wird Glasner auf der VfL-Homepage zitiert. Mit ihm verlassen auch seine beiden Assistenz-Trainer Michael Angerschmid und Thomas Sageder den VfL. Angerschmid wechselt mit Glasner nach Frankfurt, Sageder verlässt den Club mit unbekanntem Ziel. Wer neuer Trainer der "Wölfe" wird, steht noch nicht fest.

Glasner führte Wolfsburg in die Champions League

Glasner hatte die Wolfsburger in der abgelaufenen Saison auf Platz vier und damit in die Champions League geführt. Schon seit Wochen hatte es in Wolfsburg Gerüchte über seinen Abgang gegeben. Hintergrund soll ein zerrüttetes Verhältnis zwischen dem Österreicher und Schmadtke sein. Glasner war zur Saison 2019/2020 als Nachfolger von Bruno Labbadia vom Linzer ASK an den Mittellandkanal gewechselt.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 26.05.2021 | 14:25 Uhr