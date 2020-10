Torwart Ulreich verstärkt HSV - "Ein großer Verein" Stand: 03.10.2020 19:32 Uhr Der Hamburger SV hat einen Ersatz für den zu Olympique Lyon abgewanderten Keeper Julian Pollersbeck gefunden. Der Fußball-Zweitligist verpflichtete Bayern-Keeper Sven Ulreich.

Der 32-Jährige erhält beim HSV einen Vertrag bis 2023. Er kommt mit der Empfehlung von 13 Titeln in den vergangenen fünf Jahren mit dem FC Bayern an die Sylvesterallee. Allerdings war Ulreich beim Branchenprimus überwiegend nur Ersatz hinter Nationalkeeper Manuel Neuer. "Ich freue mich hier zu sein, das ist ein großer Verein", sagte der Torwart beim Training am Sonntag: "Das ist eine große Mannschaft, die in die Erste Liga gehört."

Boldt: "Ein ungemein erfahrener Torhüter"

"Nach dem Abgang von Julian Pollersbeck war es klar, dass wir noch einen weiteren Torhüter ins Team dazu holen werden. Wir sind sehr froh, dass uns dies mit Sven Ulreich erfolgreich gelungen ist“, erklärte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt: "Sven ist ein ungemein erfahrener Torhüter, der in den vergangenen Jahren gezeigt hat, dass man sich auch noch im fortgeschrittenen Alter weiterentwickeln kann." Über die Ablösemodalitäten wurde nichts bekannt. Nach Informationen von NDR 90,3 müssen die Hanseaten für den 221-maligen Bundesliga-Spieler einen niedrigen sechsstelligen Betrag an die Münchner überweisen.

Flick bedauert Weggang von Ulreich

Ulreich war 2015 vom VfB Stuttgart nach München als Mann hinter Neuer gekommen. Während der langen Verletzungspause des Nationalkeepers 2017/2018 erwies er sich als zuverlässiger Ersatz. Langfristig setzen die Bayern aber auf den 23-jährigen Alexander Nübel als aktuelle Nummer zwei und möglichen Neuer-Nachfolger. Nübel war vor dieser Saison von Schalke 04 zum Champions-League-Sieger gewechselt.

Bayern-Trainer Hansi Flick äußerte sich am Sonnabend und bedauerte bereits den bevorstehenden Abgang Ulreichs. "Er wollte spielen, deswegen hat er den Schritt zum HSV auch gemacht. Der HSV ist ein Topverein, er hat klare Ziele, sie wollen aufsteigen", sagte der Coach der Münchner. Er habe noch am Vormittag mit Ulreich telefoniert. "Ich wollte ihm mitteilen, wie sehr ich die Situation bedauere."

Bisheriger HSV-Keeper Heuer Fernandes umstritten

In Hamburg hat Ulreich die Chance auf einen Stammplatz, er gilt als klarer Anwärter auf die Nummer 1. Seit dem Wechsel von Julian Pollersbeck zu Olympique Lyon stehen bei den Hanseaten mit Daniel Heuer Fernandes und Tom Mickel nur zwei Torhüter im Kader. Aus Sicht von Trainer Daniel Thioune hatte keiner der beiden Keeper in den vergangenen Wochen restlos überzeugt.

