Auch das noch: Werder ohne Keeper Pavlenka

Gerade hatten die Bremer aufgeatmet, dass sich Verteidiger Ömer Toprak doch nicht so schlimm verletzt hat. Da kam am Donnerstagabend die nächste Hiobsbotschaft: Torwart Jiri Pavlenka hat sich im DFB-Pokalspiel bei Eintracht Frankfurt (0:2) tags zuvor einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen. Wie lange der tschechische Nationalkeeper genau fehlen wird, ist noch nicht abzusehen. Trainer Florian Kohfeldt will aber nicht lamentieren: "Klar wird er uns fehlen, aber ich habe auf dieser Position großes Vertrauen in Stefanos Kapino. Er macht im Training und in den Testspielen immer einen guten Job, deshalb machen wir uns da gar keine Sorgen." Der 25-jährige Grieche wird am Sonnabend (15.30 Uhr/im NDR Livecenter) das Tor hüten, wenn der Bundesliga-17. bei Hertha BSC gastiert.

Kapino hat bisher drei Bundesliga-Einsätze absolviert. Zweimal spielte er in der Saison 2014/2015 für Mainz 05, in der vergangenen Saison vertrat er schon einmal Pavlenka. Beim 2:1-Erfolg gegen Freiburg kam er nach der Pause für den angeschlagenen Kollegen und machte seine Sache ordentlich.

Toprak erleidet Riss-Quetschwunde

Nach dem rüden Foul von Frankfurts Filip Kostic an Toprak, das mit Rot bestraft worden war, hatten die Bremer zuvor Entwarnung gegeben. Befürchtungen, der Innenverteidiger könnte sich das Wadenbein gebrochen haben, bestätigten sich zum Glück nicht. Der 30-Jährige muss aber mit einer Riss-Quetschwunde an der Wade trotzdem bis auf Weiteres aussetzen. Einmal mehr ist Kohfeldt so also zu Umstellungen gezwungen.

