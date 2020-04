Stand: 24.04.2020 12:27 Uhr

Topstürmerin Pajor verlängert beim VfL Wolfsburg

Frauen-Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hält sein Erfolgsteam weiter zusammen. In Ewa Pajor hat sich nun schon die sechste Leistungsträgerin langfristig an die Niedersachsen gebunden. Die polnische Stürmerin verlängerte am Freitag ihren Vertrag vorzeitig um ein Jahr bis zum 30. Juni 2023. Zuvor hatten sich bereits Kapitänin Alexandra Popp, Zsanett Jakabfi, Felicitas Rauch, Joelle Wedemeyer und Pia-Sophie Wolter für eine weitere Zukunft im grün-weißen Trikot entschieden. Als Neuzugang steht zudem Pauline Bremer fest.

65 Tore in 100 Ligaspielen

Pajor war 2015 zum VfL gekommen und avancierte dort zur Top-Stürmerin. In 100 Ligapartien erzählte sie bislang 65 Tore.

Mit 24 Treffern wurde sie 2018/2019 zudem Torschützenkönigin der Frauen-Bundesliga. "Es ist wirklich beeindruckend, wie sich Ewa bei uns von einem jungen Talent zu einer Weltklasse-Spielerin entwickelt hat. Ich bin mir sicher, dass sie ihr Potenzial trotz ihres hohen Niveaus noch nicht ausgeschöpft hat", erklärte Ralf Kellermann, der Sportliche Leiter der "Wölfinnen". Trainer Stephan Lerch lobte Pajor als "eine sehr wichtige Spielerin, da sie sich und ihre Mitspielerinnen dank ihrer enormen Schnelligkeit immer wieder in torgefährliche Situationen bringt".

Pajor selbst hat noch viel vor in Wolfsburg: "Als absoluter Top-Verein im Frauenfußball hat der VfL immer große Ambitionen und ich freue mich sehr, in den nächsten Jahren zum Erreichen der Ziele beitragen zu können."

