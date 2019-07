Stand: 27.07.2019 16:01 Uhr

Tiefschlaf und Alu-Pech: Holstein Kiel holt 1:1 von Martin Schneider, NDR.de

Holstein Kiel ist am Sonnabend mit einem 1:1 (0:1) gegen den SV Sandhausen in die neue Zweitliga-Saison gestartet. In einem chancenreichen und ausgeglichenen Spiel verschliefen die "Störche" die Anfangsphase, ehe taktische Umstellungen in der Halbzeitpause für einen verdienten Punktgewinn sorgten. Dreimal scheiterten die Kieler auch am Aluminium.

Kieler Tiefschlaf und Aluminium-Pech

Drei Neuzugänge beorderte der ebenfalls neue Kieler Coach André Schubert in die Kieler Startelf: Emmanuel Iyoha stürmte, Finn Porath lief im Mittelfeld auf und Darko Todorovic verteidigte rechts in der Viererkette für den verletzten Jannik Dehm. Dass die Eingewöhnungszeit für Todorovic, der erst vor zwei Tagen verpflichtet worden war, wohl zu kurz war, zeigte sich in der vierten Spielminute. Der 22-Jährige konnte einen langen Ball der Gäste nicht klären, wurde anschließend von Mario Engels getunnelt, dessen Flanke der freistehende Kevin Behrens aus sechs Metern ins Tor schoss - 0:1. Die kalte Dusche hatte einen positiven Effekt auf die "Störche", sie waren jetzt endlich im Spiel. Nach einer Ecke kam Janni Serra zum Kopfball und traf aus sieben Metern den Pfosten (8.), Sekunden später zog Alexander Mühling aus der zweiten Reihe ab und verfehlte das Tor nur knapp.

1.Spieltag, 27.07.2019 15:30 Uhr Holstein Kiel 1 SV Sandhausen 1 Tore: 0: 1 Behrens (4.) 1 :1 Iyoha (52.)

Holstein Kiel: Reimann - Todorovic, Schmidt, Wahl, van den Bergh - Meffert, Mühling, Porath (46. Ignjovski), J. Lee - Serra (78. Lauberbach), Iyoha (89. Baku)

SV Sandhausen: Fraisl - Diekmeier, Nauber, Schirow, Paqarada - Paurevic, Zenga (75. Frey), Gíslason, Förster - Engels (87. Peña Zauner), Behrens (64. Scheu)

Zuschauer: 10103



Ausgleich liegt in der Luft - aber er fällt zunächst nicht

Und die KSV blieb am Drücker. Porath (12.) und Jae-Sung Lee (14.) vergaben beste Möglichkeiten, der Ausgleich wäre mehr als verdient gewesen.Doch Sandhausen überstand die Kieler Drangphase, es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Erst versuchte es Serra vom linken Strafraumeck (22.), anschließend prüften die Gäste den Nachfolger von Kenneth Kronholm im Kieler Tor, Dominik Reimann. Sandhausens Philipp Förster scheiterte aus sieben Metern an den Reflexen des 22-Jährigen (31.). Drei Minuten später vergaben die Gäste die nächste Großchance: Förster lässt KSV-Kapitän Hauke Wahl stehen, sein Schuss wird geblockt. Beim Nachschuss von Rurik Gislason liegt Wahl günstig in der Schussbahn und lenkt den Ball mit dem Kopf über das Gehäuse - die letzte Aktion einer chancenreichen und von beiden Mannschaften offensiv geführten Partie vor der Pause.

Schubert korrigiert seine Aufstellung - mit Erfolg

Porath blieb anschließend in der Kabine und wurde durch den bundesligaerfahrenen Neuzugang Aleksandar Ignjovski ersetzt, der für mehr Stabilität sorgen sollte. Die Wende zum Besseren? Nicht sofort, die ersten Aktionen gehörten wie im ersten Durchgang den Gästen: Zunächst kam Engels aus linker Position zum Schuss und Reimann entschärfte per Fußabwehr, dann lenkte der Kieler Torwart einen gefährlichen Aufsetzer von Ex-HSV-Spieler Dennis Diekmeier über die Latte (47.).

Iyoha trifft und vergibt weitere Chancen

Diesmal hatten die Schleswig-Holsteiner die bessere Antwort auf die starke Anfangsphase der Gäste: den Ausgleich. Johannes van den Bergh flankte von links halbhoch in die Mitte, Iyoha zog direkt ab und traf zum 1:1 (52.). Und die "Störche" wollten mehr, allen voran der Torschütze. Iyoha scheiterte mit einem Kopfball am Pfosten (56.) und war auch in der Folge stetiger Unruheherd im Angriffsspiel der KSV. In der 77. Minute scheiterte Iyoha mit einem mittigen Flachschuss an Gäste-Torwart Martin Fraisl.

Sandhausen stand tief und wollte den Punkt über die Zeit retten. Den Kielern fehlte mit zunehmender Spielzeit die offensive Durchschlagskraft - und das nötige Glück: Jonas Meffert verlängerte einen Lee-Freistoß an den linken Pfosten (90.) - die letzte Chance auf den ersten Heimsieg der Saison war dahin.

Dieses Thema im Programm: Sportreport | 27.07.2019 | 18:05 Uhr