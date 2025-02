Teutonia Ottensen zieht sich im Sommer aus der Regionalliga Nord zurück Stand: 27.02.2025 09:35 Uhr Was bereits spekuliert wurde, ist nun Gewissheit: Der FC Teutonia 05 Ottensen zieht sich nach dieser Saison aus der Fußball-Regionalliga Nord zurück. Zwei zentrale Faktoren seien dafür ausschlaggebend gewesen, teilte der Verein mit.

Zum einen fehle es an einem drittligatauglichen Stadion in der Hansestadt. Und in den kommenden Jahren werde in Hamburg auch keines zur Verfügung stehen, das den Anforderungen für die 3. Liga gerecht wird, hieß es in der Mitteilung des Vereins. Zudem gebe es eine unsichere wirtschaftliche Situation. Die Finanzierung einer Mannschaft durch die Sponsoren in der Regionalliga ohne eine Perspektive für die 3. Liga sei nicht sichergestellt.

Teutonia mit Drei-Punkte-Plan für die Zukunft

"Der FC Teutonia 05 wird auch künftig ein in Ottensen verwurzelter Breitensportverein sein, aber auch ein Club, in dem weiterhin Platz für Spitzenfußball ist", erklärte der Vorsitzende Siegmar Kuntze. Für die kommenden Jahre formulierte er klare Ziele. Es müsse eine Neuaufstellung im Seniorenbereich geben, einhergehend mit einer engeren Verzahnung von Jugend- und Seniorensport und Förderung der Jugendleistungsteams.

Zudem sei wichtig, dass die Infrastruktur einschließlich der Installation einer Flutlichtanlage und der Renovierung des Kunstrasenplatzes und Vereinsheims modernisiert werde. Auch auch das Vereinsleben soll weiter gestärkt sowie Prozesse durch Digitalisierung und Professionalisierung optimiert werden.

Erfolge im Pokal, aber auch häufige Trainerwechsel

Der FC Teutonia hat in den vergangenen Jahren einige Erfolge erzielt. Dreimal gewannen die Ottensener den Lotto-Pokal, der zu Teilnahmen am DFB-Pokal führte. Gegner waren dort RB. Leipzig, Bayer Leverkusen und Darmstadt 98. "Diese Erfolge bleiben ein wertvoller Bestandteil unserer Vereinschronik", betont der Verein.

Allerdings sorgte der Club auch mit zahlreichen Trainerwechseln für Schlagzeilen. Ende Januar war für Nabil Toumi Schluss. In den fünf Jahren der Zugehörigkeit zur Regionalliga Nord brachte es kein Coach auf eine vollständige Saison.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 27.02.2025 | 19:30 Uhr