Terodde-Nachfolger gefunden: HSV verpflichtet Glatzel Stand: 23.06.2021 18:32 Uhr Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat einen Ersatz für den zu Schalke 04 gewechselten Torjäger Simon Terodde gefunden: Robert Glatzel hat einen Vertrag bis 2024 unterschrieben.

Der 27-jährige Angreifer stand zuletzt beim walisischen Club Cardiff City unter Vertrag, der in England in der zweitklassigen EFL Championship spielt. In der Rückrunde der vergangenen Saison war der 27-Jährige an Bundesligist 1. FSV Mainz 05 verliehen worden. Dort erzielte er zwei Tore. "Robert vereint physische Stärke, Torriecher und fußballerisches Können. Er ist zweitligaerfahren, mit 27 Jahren aber auch noch entwicklungsfähig. Zudem hat er einen guten Charakter und wird das Teamgefüge dementsprechend bereichern", sagte HSV-Sportdirektor Michael Mutzel zur Verpflichtung des 1,93 Meter großen Torjägers.

Auch der Neuzugang freut sich auf die neue Aufgabe. "Ich kann zig Punkte nennen, warum ich mich für den HSV entschieden habe. Der Wichtigste ist, dass ich den Verein bei seinen Zielen unterstützen möchte und Bock auf diese Aufgabe habe. Ich kann es kaum erwarten loszulegen und die Mannschaft kennenzulernen", sagte Glatzel.

Weitere Informationen Zu- und Abgänge der Zweitliga-Nordclubs Alle Zu- und Abgänge der sechs norddeutschen Fußball-Zweitligisten Werder Bremen, Holstein Kiel, HSV, FC St. Pauli, Hannover 96, Hansa Rostock in der Saison 2021/2022. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 23.06.2021 | 23:03 Uhr