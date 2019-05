Stand: 25.05.2019 12:32 Uhr

Hansa siegt locker, Dassendorf in letzter Minute

Hansa Rostock hat zum fünften Mal in Folge den Landespokal in Mecklenburg-Vorpommern gewonnen und sich damit für die erste Runde des DFB-Pokals qualifiziert. Der Fußball-Drittligist setzte sich am Sonnabend im Endspiel in Neustrelitz gegen den Fünftligisten Torgelower FC Greif souverän mit 4:1 (2:0) durch. (Die Daten zum Spiel).

Breier mit dem Doppelpack

Schon in der neunten Minute ging der hohe Favorit in Führung: Tanju Öztürk traf per Kopf nach einem Eckball. Pascal Breier legte vor der Pause (38.) und nach dem Seitenwechsel nach (59.). Maximilian Ahlschwede markierte das 4:0 (76.). Torgelow kam immerhin noch zum Ehrentreffer. Kevin Riechert traf per Elfmeter (83.).

Hansa Rostock - Torgelow: Die Tore 25.05.2019 10:30 Uhr Hansa Rostock hat zum fünften Mal in Folge den Fußball-Landespokal gewonnen. Alle Treffer des Endspiels gegen den Torgelower FC Greif.







4,57 bei 7 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dassendorf siegt in letzter Minute

Ein dramatisches Ende gab es im Hamburger Pokalfinale an der Hoheluft. Oberligist TuS Dassendorf gewann durch einen Treffer in der dritten Minute der Nachspielzeit mit 2:1 (0:1) gegen den Regionalliga-Club Eintracht Norderstedt. (Die Daten zum Spiel) Der Viertligist war nach einer Viertelstunde durch Jordan Brown in Führung gegangen. Doch Dassendorf schlug zurück: Henrik Dettmann markierte das 1:1, ehe Kristof Kurczynski der umjubelte Siegtreffer gelang.

Erstrunden-Auslosung am 15. Juni

Die Landespokalsieger dürfen nun dem 15. Juni entgegenfiebern, wenn im Rahmen der Sportschau die Erstrundenbegegnungen im DFB-Pokal ausgelost werden. Ausgespielt wird die erste Runde vom 9. bis zum 12. August. Das Endspiel wird am 23. Mai 2020 im Berliner Olympiastadion angepfiffen.

Dassendorf - Norderstedt: Die Tore 25.05.2019 10:30 Uhr Dramatischer Sieg für Dassendorf im Hamburger Pokalfinale: Die TuS gewinnt mit 2:1 gegen Eintracht Norderstedt. Alle Treffer der Partie.







4,5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 26.05.2019 | 23:15 Uhr