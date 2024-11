Tabellenführer! VfL-Frauen schlagen Hoffenheim und kassieren die Bayern Stand: 09.11.2024 14:20 Uhr Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben in der Frauen-Bundesliga die Tabellenführung übernommen. Bei der TSG Hoffenheim feierten die Niedersächsinnen am Sonnabend einen 3:0 (1:0)-Auswärtssieg und verdrängten den FC Bayern München von der Spitze.

von Matthias Heidrich

Alexandra Popp (40.), Janina Minge (52.) und Joelle Wedemeyer (70.) trafen für die Wolfsburgerinnen, die damit ihren siebten Saisonsieg einfuhren. Meister München war am Freitagabend nicht über ein 2:2 beim SC Freiburg hinausgekommen und hatte das zweite Remis in Folge hinnehmen müssen. Für die VfL-Frauen, die nun mit 22 Punkten die Tabelle anführen, war es der fünfte Liga-Erfolg in Folge.

Hoffenheim schaffte es nur in der Anfangsphase, die Partie offen zu gestalteten. Nach und nach übernahmen dann die Gäste die Kontrolle. Eine schöne Kombination über Jule Brand und Lineth Beerensteyn schloss Popp zur Wolfsburger Führung ab. Der Minge-Kopfball und der Wedemeyer-Treffer vollendeten den fünften VfL-Sieg in Serie.

Champions League steht an - ein Sieg muss her

In der Champions League läuft es bei der Mannschaft von Trainer Tommy Stroot hingegen alles andere als rund. Nach den Niederlagen in Rom und gegen Lyon stehen die Wolfsburgerinnen am kommenden Mittwoch (18.45 Uhr) bei Galatasaray Istanbul unter Erfolgsdruck, wollen sie die Gruppenphase der "Königsklasse" überstehen.

