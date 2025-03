Tabelle der 2. Liga: KI-Berechnung zum Ausgang der Saison 2024/2025

Stand: 07.03.2025 17:11 Uhr

Die 2. Liga ist in dieser Saison extrem spannend - oben und unten. Und die virtuelle Zweitliga-Tabelle zeigt, dass das bis zum Ende so bleibt. Aus dem Norden kämpfen der HSV und Hannover 96 um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Eintracht Braunschweig will hingegen die Klasse halten.