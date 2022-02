TSV Havelse auf dem Weg zum Wunder Klassenerhalt? "Wir schaffen das" Stand: 09.02.2022 11:40 Uhr Der TSV Havelse sah zu Beginn der Drittliga-Saison wie ein sicherer Absteiger aus. Doch nun ist das Fußball-Wunder in greifbare Nähe gerückt. Spätestens seit der Gala-Vorstellung gegen Meppen am vergangenen Wochenende steckt der Club aus Garbsen mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt.

von Florian Neuhauss

Tobias Fölster konnte es irgendwann nicht mehr hören. "Nach jedem Spiel kamen die Gegner zu uns und haben uns dafür gelobt, dass wir richtig gut mitgehalten hätten. Aber wir hatten trotzdem schon wieder verloren", blickt der TSV-Kapitän im Gespräch mit dem NDR auf die Serie von sieben Niederlagen an den ersten sieben Spieltagen zurück. Der Aufsteiger aus der Regionalliga Nord zahlte Woche für Woche bitteres Lehrgeld.

Doch aufgeben, das gibt es bei Havelse nicht. "Wir haben es geschafft, trotz aller Rückschläge in der Mannschaft immer eine gute Stimmung zu bewahren", betont Fölster. Und wer am vergangenen Wochenende den ausgelassenen Jubel der Garbsener beim 3:0 gegen den SV Meppen gesehen hat, weiß, dass die Havelser in der Krise vieles richtig gemacht haben müssen. Die "Rote Laterne" sind sie los - und der Rückstand aufs rettende Ufer beträgt nur noch drei Punkte.

Ziehl: Ohne Teamgeist wäre Havelse nicht aufgestiegen

Rüdiger Ziehl hat Havelse lange Jahre als Gegner erlebt. Der 44-Jährige, der im Sommer als Trainer nach Garbsen wechselte, war insgesamt elf Jahre (2009 bis 2020) beim VfL Wolfsburg II. Erst ließ er seine Profi-Karriere bei der U23 ausklingen, dann wurde er Co-Trainer und schließlich Chefcoach des Regionalliga-Teams.

In Havelse reizten ihn auf der einen Seite die Nähe zur Familie, die weiterhin in Wolfsburg lebt, und die Aussicht auf die Dritte Liga. Ziehl wusste allerdings auch um die Qualitäten des Teams: "Den Club zeichnet schon immer eine große Geschlossenheit aus. Ohne Teamgeist wäre die Mannschaft letztes Jahr auch gar nicht aufgestiegen."

TSV-Kader: Gleich und gleich gesellt sich gern

Gemeinsamkeiten schweißen zusammen: Gleich ein Dutzend Spieler im Kader haben sich im Laufe der Jahre aus ganz unterschiedlichen Gründen beim großen Nachbarn Hannover 96 nicht durchsetzen können. Dazu zählt auch Kapitän Fölster. Der gebürtige Kieler wechselte als 16-Jähriger nach Hannover, um seinen Traum von der Profi-Karriere zu verwirklichen.

Nach zwei schweren Verletzungen entschied er, sich als Groß- und Außenhandelskaufmann vorsorglich ein zweites Standbein aufzubauen. In Havelse bekam Fölster 2015 nicht nur einen Vertrag als Spieler, sondern gleich noch einen Ausbildungsplatz bei einem Sponsor des Clubs dazu.

Der Wechsel in den Vorort der Landeshauptstadt war für ihn nur logisch. "96 ist die Nummer eins in der Region, aber Havelse ist die Nummer zwei und eine super Adresse", betont der 28-Jährige, der einer der beiden dienstältesten Spieler der Mannschaft ist. Neben den ehemaligen 96-Spielern stehen sechs gebürtige Niedersachsen im Aufgebot. Für Fölster ein Erfolgsfaktor: "Wir sind ein sehr geschlossener Haufen."

VfB Lübeck: Vorgänger, aber kein Vorbild

Dass das allein nicht zum Klassenerhalt in der Dritten Liga reicht, musste in der vergangenen Saison der VfB Lübeck schmerzlich erfahren. Havelses Vorgänger als Meister der Regionalliga Nord blieb an den ersten sieben Spieltagen nach dem Aufstieg ebenfalls sieglos. Am Ende fehlten sechs Punkte zum Klassenerhalt. Was die Schmerzen noch vergrößerte: Der Club verzeichnete Corona-bedingt ein dickes Minus - und bekam keine Unterstützung vom Staat, weil er als vormaliger Viertligist nicht in die starren Regeln der Corona-Hilfen passte.

Zumindest in finanzieller Hinsicht konnte TSV-Geschäftsführer Harry Wießner bereits Entwarnung geben. Und das, obwohl Havelse jedes Heimspiel in der großen Arena in Hannover so viel wie ein neues Mittelklasse-Auto kostet. "Unser Plan war von Anfang an, dass wir dieses Defizit durch die Fernseheinnahmen ausgleichen. Und der Plan geht nach wie vor auf", berichtet Wießner. "Wir gehen finanziell stabil durch die Saison und wenn nicht noch irgendwelche großen Katastrophen kommen, werden wir auch stabil aus der Saison rausgehen."

Havelse prüft Alternativen in der Stadionfrage

Was das Stadion angeht, prüfen die Verantwortlichen aktuell Alternativen. Doch die sind in der Region Hannover rar. Dass der TSV künftig im heimischen Wilhelm-Langrehr-Stadion spielt, ist wegen der DFB-Auflagen nicht möglich - und nach wie vor schmerzhaft.

"Es tut schon weh zu sehen, dass bei unseren Spielen in dieser großen Arena so viele Plätze leer sind." Havelses Kapitän Tobias Fölster

Ziehl rechnet vor: "In Havelse machen 1.000 Fans so viel Stimmung wie 10.000 in der großen Schüssel in Hannover." Derzeit sind 500 Zuschauer zugelassen. Aber auch sonst pilgern nicht so viele Havelse-Fans nach Hannover, wie es wohl bei "echten" Heimspielen der Fall wäre. Für Geschäftsführer Wießner steht fest: "Wenn wir in unserer kleinen Hütte gespielt hätten, hätten wir fünf oder sechs Punkte mehr."

Die Mannschaft glaubt an den Klassenerhalt

Einen Heimvorteil haben die Niedersachsen nicht, dafür machen nicht zuletzt die Auftritte in der Fremde Mut. Fünfmal in Folge hat Havelse zuletzt auswärts nicht verloren. Dabei standen unter anderem die Duelle bei Tabellenführer Magdeburg (1:1) oder bei den als heimstark bekannten Osnabrückern (0:0) und Saarbrückern (2:2) an. "Das sind richtige Highlights gewesen. Da haben wir gesehen, wie cool es in der Dritten Liga sein kann - auch mit vielen Zuschauern", verdeutlicht Fölster, der in seinem Vertriebsjob nach wie vor 30 Stunden pro Woche arbeitet.

Und wie stehen die Chancen auf den Klassenerhalt? "Wir sind auf einem guten Weg und schaffen das", sagt Wießner optimistisch. Er wird demnächst den Lizenzantrag für die Regional- und die Dritte Liga einreichen. "Alle Teams haben es schwer gegen uns, wenn wir zu 100 Prozent da sind. Unsere Erfolge tun uns gut, alle pushen sich gegenseitig. Der Glaube an den Klassenerhalt ist auf jeden Fall da", unterstreicht Fölster.

"Havelse hatten schon alle abgeschrieben"

"Uns hatten viele schon vor dem Saisonstart abgeschrieben - und dass wir die ersten sieben Saisonspiele verloren haben, war für sie nur eine Bestätigung", weiß Trainer Ziehl, dem damals wie heute Ehrlichkeit besonders wichtig ist. So wie er in der Krise neben den Fehlern auch immer wieder das Positive herausstellte, betont er auch jetzt: "Seit dem Herbst schlagen sich unsere Leistungen endlich auch in Punkten nieder. Und trotzdem wird es für uns noch richtig, richtig schwer."

Selbst beim höchsten Saisonsieg gegen Meppen hätte es anders ausgehen können. Doch nicht zuletzt Kianz Froese zeigte mit seinem Solo über den ganzen Platz und dem Treffer zum 2:0 den unbedingten Willen zum Sieg. Nach dem Schlusspfiff konnten die Havelser den Meppenern sagen, dass sie lange gut dagegengehalten hatten. Nur die Punkte, die behielt diesmal der TSV.

