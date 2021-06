TSV Havelse: Henning Bürger als Zimmermann-Nachfolger? Stand: 22.06.2021 09:18 Uhr Drittliga-Aufsteiger TSV Havelse treibt die Suche nach einem Nachfolger für den zu Hannover 96 gewechselten Trainer Jan Zimmermann voran. Medienberichten zufolge ist Henning Bürger Favorit auf den Posten.

Der 51-Jährige, als Profi einst unter anderem beim FC St. Pauli aktiv, coachte zuletzt die zweite Mannschaft des VfL Wolfsburg, steht aber nach deren Abmeldung vom Spielbetrieb ohne Arbeitgeber da. "Wir werden auf jeden Fall mit ihm sprechen. Jemand, der im Nachwuchsleistungszentrum junge Leute ausgebildet und hier in der Region Spuren hinterlassen hat, ist für uns natürlich interessant", sagte Havelses Liga-Geschäftsführer Matthias Limbach dem "Sportbuzzer". TSV-Aufstiegscoach Zimmermann hatte am Montag bereits beim großen Nachbarn Hannover 96 einen ersten Arbeitstag.

Trainingsstart am 1. Juli

Von einer Besetzung des Trainerpostens sei man allerdings "noch ganz weit entfernt", gab Limbach zu. Viel Zeit haben die Garbsener jedoch nicht mehr - die Dritte Liga beginnt bereits in vier Wochen (23. bis 26. Juli), der Trainingsstart beim Aufsteiger ist für den 1. Juli geplant. Auch die Kaderplanung muss vorangetrieben werden. Eine "Strohmann-Lösung" schließt Limbach aus, daher ist der ebenfalls gehandelte Benjamin Duda aus dem Rennen. Dem ehemaligen Hildesheim-Trainer fehlt die notwendige Fußballlehrer-Lizenz. Möglicherweise könnte Duda aber als Assistent beim TSV anheuern: "Warum nicht? Nach dem Weggang von Jens Jansen brauchen wir ja auch einen guten Co-Trainer", sagte Limbach.

Bürger mit Stationen in Braunschweig und Wolfsburg

Der in Zeulenroda geborene Bürger hatte seine aktive Laufbahn 2005 beim damaligen Zweitligisten Rot-Weiß Erfurt beendet. Zuvor spielte er für Carl-Zeiss Jena in der DDR-Oberliga, ehe er in 99 Bundesliga- und 176 Zweitliga-Partien für Schalke 04, 1. FC Saarbrücken, 1. FC Nürnberg, FC St. Pauli und Eintracht Frankfurt auf dem Platz stand. Seine Trainerlaufbahn begann er in Jena, von 2011 bis 2016 coachte er die zweite Mannschaft von Eintracht Braunschweig. 2018 wechselte er zum VfL Wolfsburg in den Nachwuchsbereich.

Weitere Informationen Havelses Aufstiegshelden: Atemlos durch die Nacht Die Fußballer des TSV Havelse haben nach dem Aufstieg die Nacht zum Tag gemacht. Auch bei den Feierlichkeiten zeigte sich der besondere Charme des Clubs. mehr Aufstieg! Der TSV Havelse ist Drittligist Nach dem 1:0 im Hinspiel haben sich die Garbsener mit dem gleichen Ergebnis auch im Rückspiel gegen den 1. FC Schweinfurt 05 durchgesetzt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 22.06.2021 | 23:03 Uhr