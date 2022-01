Sulejmani verlässt "Herzensangelegenheit" Hannover 96 Stand: 30.01.2022 12:15 Uhr Valmir Sulejmani und Tom Trybull haben ihre Zelte beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96 einen Tag vor der Schließung des Transferfensters abgebrochen. Insbesondere Sulejmani tat dies schweren Herzens.

"Natürlich werde ich weiter verfolgen, was bei 96 so passiert", sagte der Angreifer bei seinem Abschied von den "Roten", bei denen er alle Jugendmannschaften durchlief und im Alter von 17 Jahren sein Bundesliga-Debüt feierte. Der Durchbruch in Hannovers Profi-Mannschaft blieb Sulejmani aber auch im zweiten Anlauf verwehrt. Vor eineinhalb Jahren war er vom SV Waldhof Mannheim an die Leine zurückgekehrt. Nachdem der 25-Jährige in der vergangenen Serie noch zu 29 Einsätzen - davon zwölf in der Startelf - gekommen war, schlugen für ihn in dieser Spielzeit lediglich vier Einwechslungen zu Buche.

Sulejmani wechselt zum FC Ingolstadt

Nun hofft der aus Großburgwedel stammende Fußballer beim FC Ingolstadt eine gewichtigere Rolle einnehmen zu können. "Die Gespräche mit den Verantwortlichen verliefen sehr positiv, nun freue ich mich auf die ersten Einheiten mit dem Team. Von der Qualität der Mannschaft bin ich absolut überzeugt, jetzt möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass wir diese in den verbleibenden Spielen auf den Platz bringen", sagte Sulejmani nach seiner Vertragsunterschrift beim Tabellenletzten der Zweiten Liga.

Stürmer hoffte vergeblich auf den Durchbruch

Für den Nationalspieler des Kosovo sind die "Schanzer" die vierte Station im Herrenfußball. 2015 hatte er auf Leihbasis ein halbes Jahr für Union Berlin gespielt. Drei Jahre später wechselte er zum SV Waldhof Mannheim, mit dem er in die Dritte Liga aufstieg. Seine Leistungen beim früheren Bundesligisten blieben den 96-Verantwortlichen nicht verborgen, sodass sie den "verlorenen Sohn" 2020 zurück an die Leine holten. "Die Unterschrift in Hannover stellt natürlich sportlich eine große Chance für mich dar, ist aber auch die oft besagte Herzensangelegenheit, die es in diesem Fall für mich wirklich ist: Zurück zu meinen Wurzeln, zur Familie und dorthin, wo alles begann", schrieb der 25-Jährige seinerzeit auf Instagram.

Seine Hoffnungen, bei den "Roten" unumstrittener Stammspieler zu werden, erfüllten sich aber nicht. Die abermalige Trennung von seinem Herzensverein ist die fast logische Konsequenz, da sich nun die Chance bot, bei einem anderen Zweitligisten zu unterschreiben. Sulejmanis Vertrag bei 96 wäre im Sommer ausgelaufen.

Trybulls Vertrag aufgelöst - Ziel unbekannt

Selbiges traf auch auf das Arbeitspapier von Trybull zu. "Einvernehmlich" sei dies nun vorzeitig aufgelöst worden, teilte Hannover am Sonntag mit. Bereits seit dem vergangenen Mittwoch war der 28-Jährige vom Training freigestellt, um Gespräche über ein Engagement mit anderen Clubs führen zu können. Wohin es den Defensiv-Spezialisten zieht, ist allerdings noch unbekannt. Trybull war erst Ende August des vergangenen Jahres vom englischen Premier-League-Aufsteiger Norwich City zu den "Roten" gewechselt. Er kam fünfmal für die Niedersachsen zum Einsatz.

