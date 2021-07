Stürmersuche beendet? HSV holt Kaufmann Stand: 08.07.2021 13:52 Uhr Fußball-Zweitligist Hamburger SV leiht übereinstimmenden Medienberichten zufolge Mikkel Kaufmann vom FC Kopenhagen aus. Mit dem 20 Jahre alten dänischen Mittelstürmer schließen die Hanseaten die letzte Lücke im Angriff.

Den 1,90 Meter großen und wuchtigen Kaufmann sehen die HSV-Verantwortlichen als ideale Ergänzung zu Neuzugang Robert Glatzel. Nach Ablauf der Leihe soll der HSV eine Option vereinbart haben, den Dänen fest zu verpflichten. Dem Vernehmen nach für rund zwei Millionen Euro. Kaufmanns Vertrag in Kopenhagen läuft noch bis 2024.

Einer der vielversprechendsten Stürmer Dänemarks

Der Junioren-Nationalspieler, der in der Jugend von Aalborg BK ausgebildet wurde, gilt als eines der größten Sturmtalente Dänemarks und war im vergangenen Sommer für satte drei Millionen Euro nach Kopenhagen gewechselt. Mit lediglich zwei Treffern in 30 Erstligaspielen erfüllte er dort - auch verletzungsbedingt - die hohen Erwartungen aber nicht. Für Aalborg hatte er zuvor in 24 Partien acht Tore erzielt.

Kaderverjüngung geht weiter

Kaufmann wäre der sechste Neuzugang der Hamburger, die damit auch die Verjüngung des Kaders fortsetzen: In Stürmer Simon Terodde, Mittelfeldspieler Aaron Hunt und Torhüter Sven Ulreich verließen unter anderem drei Ü-30-Spieler den Club. Bei den Neuverpflichtungen ist Angreifer Glatzel mit 27 Jahren der Älteste.

Abgeschlossen ist die Personalplanung beim HSV aber noch nicht. Ein Torwart und ein offensiver Flügel-Spieler sollen auf jeden Fall noch kommen. Zudem sind die Hamburger auf Transfer-Erlöse angewiesen - und müssten bei einem Verkauf von beispielsweise Josha Vagnoman oder Amadou Onana mit Ersatz reagieren.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 08.07.2021 | 17:25 Uhr