Stroot beerbt Lerch als Coach der VfL-Frauen

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg werden in der kommenden Saison von Tommy Stroot trainiert. Der 31-Jährige folgt beim Double-Sieger auf Stephan Lerch, der sein Amt beim Werksclub im Sommer niederlegt. Das teite der Bundesligist am Donnerstagnachmittag mit. Stroot wechselt vom niederländischen Eredivisie-Club FC Twente an den Mittellandkanal. Der gebürtige Nordhorner erhält bei den Niedersachsen einen Vertrag bis 2023.

Von Meppen via Enschede nach Wolfsburg

"Ich freue mich extrem darüber, dass ich meine Trainerkarriere ab dem nächsten Sommer beim VfL Wolfsburg fortsetzen darf. Beim VfL, der zu den besten Adressen im Frauenfußball zählt, bekomme ich die Chance, mit internationalen Top-Spielerinnen zu arbeiten und um Titel zu spielen", erklärte Stroot. Der 31-Jährige ist seit 2016 Twente-Coach. Mit den Niederländerinnen gewann er 2019 die Meisterschaft und holte in diesem Jahr den Liga-Pokal. Vor seinem Engagement in Enschede war Stroot beim SV Meppen tätig. An seinen baldigen Arbeitgeber hat der Trainer keine besonders guten Erinnerungen: In der vergangenen Serie traf er im Champions-League-Achtelfinale mit Twente auf die "Wölfinnen" und verlor beide Partien (0:6, 0:1).

Kellermann: "Verfolge seinen Weg seit Jahren"

Seine Arbeit in den Niederlanden hat beim VfL dennoch Eindruck hinterlassen. "Schon seit einigen Jahren verfolge ich den erfolgreichen Weg von Tommy beim FC Twente - wir haben uns auch immer wieder ausgetauscht. Er hat in Enschede ein Team aus vielen jungen Talenten, aber auch einigen erfahrenen Spielerinnen geformt. Für ihn spricht, dass seine Art, Fußball spielen zu lassen, optimal zu unserer Philosophie passt", sagte Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter des Bundesligisten.

