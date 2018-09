Stand: 26.09.2018 13:25 Uhr

Stillen Wolfsburgs Frauen ihren T(h)or-Hunger?

Vier Partien, vier Siege, 20:0 Tore - makelloser könnte die Pflichtspiel-Bilanz der Wolfsburger Fußballfrauen in der laufenden Saison kaum aussehen. Vor allem in der Bundesliga starteten die Spielerinnen von Trainer Stephan Lerch mit dem 3:0-Erfolg gegen den 1. FFC Frankfurt und dem 5:0 in Essen sehr stark. Das Hauptziel der "Wölfinnen" bleibt aber der dritte Champions-League-Triumph der Vereinsgeschichte. Ausgerechnet in der Königsklasse haben sich die VfL-Frauen jedoch zum Auftakt am schwersten getan: Im Hinspiel der Runde der letzten 32 gab es beim isländischen Meister Thor KA Akureyri lediglich einen knappen 1:0 -Erfolg. Heute (18 Uhr) geht es im Rückspiel um den Einzug ins Achtelfinale.

VfL-Frauen betreiben Chancenwucher

Die Wolfsburgerinnen wissen die bisherigen Ergebnisse aber richtig einzuordnen. "Der Start in die Bundesliga mit diesen zwei klaren Siegen ist natürlich sehr ordentlich. Wir müssen weiter hart arbeiten, es kommt nichts von allein. Aber wenn wir so weitermachen, dann sieht das wirklich gut aus", sagte Nilla Fischer. Wie ein roter Faden durch die jüngsten Spiele zieht sich der Chancenwucher, den die VfL-Frauen betreiben. So stand es auch in Essen zur Halbzeit noch 0:0. "Wir hatten die nötige Geduld und haben zugeschlagen, als der Gegner müde wurde", erklärte Ewa Pajor. Mit der Herangehensweise dürfte gegen die Isländerinnen der Einzug in die nächste Runde problemlos gelingen.

Ohne Goeßling und Stolze, aber mit Blässe und Peter

Lena Goeßling wird nach ihrer Blinddarm-OP gegen Thor auf jeden Fall ausfallen. Ebenso Anna-Lena Stolze. Das VfL-Talent zog sich beim Spiel der Zweiten Mannschaft am Sonntag gegen Hoffenheim II (0:1) eine Muskelverletzung zu und wird voraussichtlich erst nächste Woche wieder ins Training einsteigen können. Anna Blässe (Knieprobleme) und Babett Peter (Bauchmuskelverletzung) kehren hingegen ins Team zurück.

