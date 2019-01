0:3 - Wolfsburg von Leverkusen ausgespielt

Stand: 26.01.2019 17:23 Uhr

Der VfL Wolfsburg hat im Kampf um die Europacup-Qualifikation einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Eine Woche nach der 1:2-Niederlage auf Schalke blieb das Team von Trainer Bruno Labbadia am Sonnabend gegen Bayer Leverkusen erneut ohne Punkte. Die 0:3 (0:1)-Niederlage gegen die Werkself aus dem Rheinland war völlig verdient. Im Gegensatz zu den Gästen, die gut und gerne noch zwei oder drei Treffer mehr hätten erzielen können, entwickelten die "Wölfe" vor dem Leverkusener Tor nur wenig Durchschlagskraft. Einmal mehr zeigte sich, wie sehr der verletzte Stürmer Daniel Ginczek dem VfL fehlt. Mittelfeldmann Renato Steffen ärgerte sich im NDR 2 Interview über den "dummen Elfmeter", der zum ersten Gegentor führte: "Wir müssen das abstellen, dass wir uns immer wieder selbst schaden." Wolfsburg, das auf Platz acht abgerutscht ist, gastiert in einer Woche beim Tabellennachbarn Hertha BSC in Berlin.

Wolfsburg bemüht, Leverkusen gefährlicher

19.Spieltag, 26.01.2019 15:30 Uhr VfL Wolfsburg 0 B. Leverkusen 3 Tore: 0: 1 Havertz (45., Foulelfmeter) 0: 2 K. Volland (62.) 0: 3 Brandt (88.)

VfL Wolfsburg: Casteels - William (78. Klaus), Knoche, Brooks, Roussillon - Arnold - Gerhardt, Rexhbecaj (63. Brekalo) - Steffen, Mehmedi (28. Malli) - Weghorst

B. Leverkusen: Hradecky - L. Bender, Tah, S. Bender, Wendell (78. Weiser) - Havertz, Ch. Aranguiz, Brandt - Bailey (77. Baumgartlinger), K. Volland, Bellarabi

Schon die Anfangsphase der Partie gehörte klar den Gästen, bei denen Karim Bellarabi gleich zweimal die Führung auf dem Fuß hatte. Einmal traf der einstige Nationalspieler jedoch nur die Latte (4.), das andere Mal setzte er den Ball aus der Drehung knapp am Pfosten vorbei (9.). Die Wolfsburger agierten zwar auch offensiv, brauchten aber eine gute Viertelstunde, ehe Admir Mehmedi das Leverkusener Tor erstmals wirklich in Gefahr brachte (16.). Doch im Vergleich zur Bayer-Elf benötigte der VfL viel zu viel Zeit beim Umschaltspiel. Bei den Gästen hingegen ging es stets blitzschnell über ein, zwei Stationen, und schon brannte es lichterloh im Wolfsburger Strafraum: Wieder war es Bellarabi, der dabei zu zwei Abschlüssen kam (24., 28.). Wenig später spitzelte Maximilian Arnold in höchster Not dem frei aufs Tor zulaufenden Kevin Volland den Ball vom Fuß (35.).

Trotz der spielerischen Überlegenheit benötigten die Gäste dann doch den ruhenden Ball, um endlich ein Tor zu erzielen. William trat im Strafraum Volland auf den Fuß - und verursachte wie schon vor einer Woche einen unnötigen Elfmeter. Kai Havertz verwandelte sicher (45.). Die Gästeführung zur Halbzeit war hochverdient, auch wenn der VfL kurz zuvor durch Steffen (36.) und Wout Weghorst (38.) noch zwei Torchancen hatte.

William darf sich weiter bewähren

Steffen: "Wir haben uns selber geschlagen"

Renato Steffens Tor gegen Bayer Leverkusen wurde aberkannt, am Ende verlor der VfL Wolfsburg deutlich mit 0:3. "Wir haben selbst Schuld, sagte Steffen im Interview.







Ohne personelle Wechsel ging es in den zweiten Durchgang, auch "Unglücksrabe" William durfte weiterspielen. Beinahe hätte der Brasilianer eine halbe Minute nach Wiederanpfiff erneut einen Strafstoß verursacht, doch diesmal ahndete Schiedsrichter Felix Zwayer die Abwehraktion des VfL-Verteidigers nicht als Foul. Fast im Gegenzug hätte William seinen Bock aus Hälfte eins endgültig wettmachen können: Seinen Schuss aus kurzer Distanz wehrte Lars Bender jedoch kurz vor der Linie für seinen bereits geschlagenen Keeper Lukas Hradecky mit dem Fuß zur Ecke ab (47.). Die gefährlichere Mannschaft blieb jedoch weiter Leverkusen. Allein VfL-Keeper Koen Casteels war es zu verdanken, dass es nach einer Stunde immer noch nur 0:1 aus Wolfsburger Sicht stand - der Belgier parierte jeweils stark gegen Julian Brandt (50.), Leon Bailey (52.) und Volland (59.).

Steffen-Treffer zählt nicht

Wenig später aber war auch Casteels geschlagen. Charles Aranguiz bediente im Strafraum Volland, und der hämmerte den Ball aus spitzem Winkel zum 2:0 ins Netz (62.). War das die Vorentscheidung? Es schien zunächst nicht so, denn kurz darauf traf Steffen, das Tor wurde jedoch vom Video-Assistenten zurückgenommen, Passgeber Yunus Malli hatte wohl hauchdünn im Abseits gestanden. So blieb es beim 0:2 (66.). Die "Wölfe" mühten sich weiter, es wollte jedoch nichts Zählbares mehr gelingen. Der eingewechselte Josip Brekalo scheiterte an Hradecky (68.), ein Schuss von Steffen wurde geblockt (74.) - das waren die einzigen Tor-Möglichkeiten, die sich noch ergaben. Leverkusen hingegen wirkte wesentlich souveräner und ballsicherer und durfte zwei Minuten vor dem Ende dank des Ex-Wolfsburgers Brandt noch einmal jubeln (88.).

