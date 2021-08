Stadtderby zwischen St. Pauli und HSV: "Das Kribbeln ist da!" Stand: 11.08.2021 12:45 Uhr Stadtderby in Hamburg - und endlich wieder Fans im Stadion. 10.003 Zuschauer dürfen beim Zweitligaspiel zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV am Millerntor dabei sein - am Freitag, den 13. ...

"Es ist ein besonderes Spiel, das Kribbeln ist da", sagte Timo Schultz am Mittwoch und nährte damit die Vorfreude. Der Trainer der Gastgeber schaut so entspannt wie noch nie auf sein drittes von dann 103 Hamburg-Derbys (Freitag, 18.30 Uhr, im NDR Livecenter mit u.a. einer Audio-Vollreportage). Die Kiezkicker sind im Stadtduell seit vier Spielen ungeschlagen, die bis dato letzte Niederlage gegen den Rivalen aus dem Volkspark datiert vom 10. März 2019 (0:4). Und wie der HSV hat St. Pauli an den bisherigen zwei Spieltagen vor der Pokalpause vier Punkte gesammelt.

St. Paulis starke Derby-Bilanz: "Davon können wir uns nichts kaufen"

Den Fans stellte Schultz schon mal ein unterhaltsames Fußballspiel in Aussicht: "Der HSV ist gut drauf und hat einen neuen Trainer mit einer offensiven Herangehensweise. Ich gehe davon aus, dass zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die nach vorne spielen wollen", sagte der Coach. An der Rollenverteilung trotz der starken Derby-Bilanz ändert sich für Schultz nichts: "Davon können wir uns nichts kaufen. Es geht wieder von vorne los. Das Personal hat sich auf beiden Seiten verändert." Der HSV zähle für ihn zudem "immer zum Kreis der Aufstiegsanwärter".

Am Freitag, den 13. verlor der HSV noch nie

Angesicht der aus HSV-Sicht wenig erfreulichen Bilanz der jüngsten Hamburg-Duelle beruft sich der große Nachbar auf ein Zahlenspiel, das zumindest für abergläubische HSV-Profis und -Fans seinen Reiz haben dürfte. Denn: An einem Freitag, den 13. hat der HSV bislang noch kein Pflichtspiel verloren. "Der HSV ist von einem Fluch am Freitag, dem 13. weit entfernt. Im Gegenteil: Bislang blieb man an diesem vermeintlichen Unglückstag sogar ohne Niederlage", hieß es dazu auf der Website des Clubs. Seit Gründung der Bundesliga fielen demnach vier Pflichtspiele auf einen Freitag, den 13. - drei Partien gewann der HSV, eine endete unentschieden. Allerdings: Seit der HSV in der Zweiten Liga spielt, gab es diese vermeintlich Unglück bringende Konstellation noch nicht.

Schafft es Neuzugang Hartel in St. Paulis Startelf?

HSV-Trainer Tim Walter kann beim Gastspiel am Millerntor personell nahezu aus dem Vollen schöpfen. Auch Aaron Opoku ist von seinem grippalen Infekt genesen. St. Pauli hat sich kurz vorher sogar noch verstärkt. Schultz ließ allerdings offen, ob Neuzugang Marcel Hartel bereits für die Startelf infrage kommt: "Grundsätzlich ist er voll im Saft, hat in Bielefeld viele Vorbereitungsspiele bestritten. Ich will erst mal mit ihm sprechen, die ersten Trainingseinheiten abwarten, kategorisch würde ich das aber nicht ausschließen." Der Wechsel des Mittelfeldspielers war am Dienstag festgezurrt worden.

