St. Paulis neuer Trainer Blessin: "Ich denke, es matched gut" Stand: 27.06.2024 15:25 Uhr Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli hat am Donnerstagnachmittag Alexander Blessin als neuen Cheftrainer und Nachfolger von Erfolgscoach Fabian Hürzeler vorgestellt. In dem Zuge wurde auch das Highlight der Vorbereitung auf die kommende Saison präsentiert: Am 9. August ist Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo zu Gast am Millerntor.

Die Pressekonferenz zu seiner Vorstellung begann der gebürtige Stuttgarter Blessin auf norddeutsche Art - mit einem "Moin!" Der neue Chefcoach der Braun-Weißen nahm auch schon bald Bezug auf seinen Vorgänger, auch um in eigener Sache etwas zu verdeutlichen: "Fabian hat hier tolle Arbeit geleistet. Aber ich bin kein Fabian 2.0, ich bin Alex Blessin."

Blessin entschied sich gegen die Aussicht auf Champions-League-Duelle mit dem belgischen Vizemeister und Pokalsieger Royale Union Saint-Gilloise und für seine erste Station im deutschen Profifußball beim Aufsteiger vom Kiez. Anfangs sei es bei ihm Neugier gewesen, sagte der 51-Jährige, der sich dann aber zügig für die Aufgabe begeisterte. "Der Verein hat eine unglaubliche Stahlkraft. Das ist ein neues Chapter für mich und ich denke, es matched gut."

"Wir gehen jetzt mit Hochdruck gemeinsam die weitere Kaderplanung an." Andreas Bornemann, Sportchef des FC St. Pauli

Davon geht auch St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann aus. "Wir haben ein Anforderungsprofil erstellt und haben geschaut, wer zu uns und der Mannschaft passt. Alex hat nahezu alle Anforderungen erfüllt. Wir sind sehr froh, dass es möglich wurde." In Alexander Blessin habe St. Pauli einen international erfahrenen Trainer gewinnen können.

"Er bringt viel taktisches Wissen mit und hat in Belgien sowie Italien bereits in der höchsten Spielklasse sowie international gearbeitet. Wir sind sehr froh, dass er sich - trotz der Aussicht auf Champions-League-Spiele - dafür entschieden hat, den FC St. Pauli in der Bundesliga als Cheftrainer anzuführen", sagte Bornemann.

"Der FC St. Pauli hat in Deutschland, aber auch international eine unglaubliche Strahlkraft." Alexander Blessin, neuer Trainer des FC St. Pauli

Blessin freut sich auf "großartige Aufgabe"

Für den neuen Coach stehe der FC St. Pauli "für klare Werte und für ambitionierte Arbeit im Profisport. Daher ist es eine großartige Aufgabe, den Club nach der langen Zeit in der Zweitklassigkeit in der Bundesliga zu trainieren", sagte Blessin. "Wir wollen mit Geschlossenheit im Team und im gesamten Verein diese Herausforderung beherzt angehen. Ich freue mich unglaublich darauf, am Millerntor die ganz großen Clubs der Bundesliga herauszufordern."

Er warnte aber auch: "Es soll hier kein Abenteuer werden. Es geht darum eine Balance zu finden, die richtige Mentalität auf den Platz zu bringen. Es ist kein Geheimnis, dass ich hinten die Dreierkette favorisiere. Ich liebe es mit zwei Stürmern zu spielen. Das ist aber nicht in Stein gemeißelt. Wir sollten variabel sein."

St. Pauli will Spielidee beibehalten

Blessin dürfte damit in der Bundesliga das fortführen, was St. Pauli zuvor unter Hürzeler stark gemacht hat: dominanten Ballbesitzfußball. Der 51-Jährige, der als Spieler siebenmal für den VfB Stuttgart in der Bundesliga auflief, zumeist aber in der 2. Liga und darunter bis in die Oberliga aktiv war, gilt als ähnlich tatktikversessen wie der abgewanderte Aufstiegstrainer. Er bevorzugt beim taktischen System ein 3-5-2. Hürzeler hatte meist ein 3-4-3 spielen lassen.

Eine grundsätzliche Einigung zwischen Blessin und dem FC St. Pauli war schon vor einigen Tagen erzielt worden, zuletzt ging es nur noch um Details. Der 51-Jährige stand seit vergangenem Sommer beim belgischen Erstligisten Royale Union Saint-Gilloise an der Seitenlinie und gewann mit dem Team den nationalen Pokal sowie die Vizemeisterschaft.

Ablösesumme für Blessin fällig

Sein Vertrag lief ursprünglich bis zum 30. Juni 2025, sodass St. Pauli für ihn eine Ablösesumme zahlen muss. Diese soll erfolgsabhängig zwischen 750.000 und einer Million Euro liegen. Einen Teil der Ablöse im hohen einstelligen Millionenbereich, die St. Pauli für Hürzeler von Brighton & Hove Albion erhalten hat, investieren die Hamburger also wieder in den Nachfolger des Aufstiegscoaches.

Blessins erste Trainerstation im deutschen Profifußball

Der gebürtige Stuttgarter Blessin startete seine Trainerkarriere mit der U17 von RB Leipzig und später der U19 des Bundesligisten. "Aus seiner Zeit in Leipzig weiß er sehr genau, wie Nachwuchsspieler an den Herrenbereich herangeführt werden sollten", so Bornemann. Anschließend trainierte er den CFC Genua in Italien und den belgischen Club KV Oostende, ehe es den früheren Angreifer zu Royale Union Saint-Gilloise in die belgische Jupiler Pro League zog.

Am Freitagabend am Millerntor gegen Atalanta Bergamo

St. Pauli startet am 8. Juli in die Vorbereitung auf die neue Saison. Vom 15. bis 25. Juli bestreiten die Hamburger ein Trainingslager im österreichischen Scheffau. Eine Woche nach dem Top-Act der Vorbereitung, dem Heimspiel gegen Europa-League-Gewinner Atalanta Bergamo (9. August, 18.30 Uhr), steht für die Braun-Weißen am 16. August (18 Uhr) das erste Pflichtspiel der Saison in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Halleschen FC an.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga FC St. Pauli