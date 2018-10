Stand: 22.10.2018 10:48 Uhr

St. Pauli will in Duisburg Erfolgsserie ausbauen

Vor ein paar Wochen noch schien es für den FC St. Pauli schnurstracks in Richtung Tabellenkeller zu gehen. Dreimal in Folge verlor der Hamburger Fußball-Zweitligist und kassierte dabei gegen Union Berlin (1:4), den 1. FC Köln (3:5) und Erzgebirge Aue (1:3) bedenkliche zwölf Gegentore. Es war die Zeit, als Christopher Avevor wegen einer Schienbeinkopfprellung zum Zuschauen verdammt war. Die Pleitenserie lediglich am Ausfall des kantigen Innenverteidigers festzumachen, wäre gewiss zu einfach.

Doch seitdem der 26-Jährige, den sie im Team "Jackson" rufen, wieder fit ist, hat der Kiezclub dreimal gewonnen und einmal remis gespielt. "'Jackson' ist eine Maschine hinten. Im direkten Duell ist er glaube ich kaum zu bezwingen. Wenn er dran ist, kenne ich kaum einen besseren Innenverteidiger", lobte Mittelfeldmann Marvin Knoll seinen Mannschaftskameraden in den höchsten Tönen.

Hält die Serie auch bei Kellerkind Duisburg?

Dass der Sommerzugang selbst einen nicht unerheblichen Anteil am Positivlauf hat, verschwieg der Ex-Regensburger hingegen. Statistisch gesehen ist der Sechser der erfolgreichste "Pass-Dieb" des Bundesliga-Unterhauses. Weil der 27-Jährige viele Angriffe des Gegners bereits frühzeitig durch Balleroberungen unterbindet, hat die Abwehr immer wieder Verschnaufpausen. Ein wenig wackelig wirkte sie zuletzt im Heimspiel gegen den SV Sandhausen (3:1) überwiegend bei Standardsituationen des Kontrahenten. Hier gilt es, heute Abend im Auswärtsspiel beim Tabellenvorletzten MSV Duisburg (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) noch wachsamer zu sein. Denn mit einem Sieg könnte St. Pauli den Hamburger SV überholen und sich in der Zweitliga-Spitzengruppe festsetzen.

"Werden alles reinlegen müssen"

"Wir wollen unsere positive Serie in Duisburg fortsetzen", sagte Trainer Markus Kauczinski am Sonntag auf der obligatorischen Spieltags-Pressekonferenz. Der 48-Jährige lässt sich allerdings vom schlechten Saisonstart der Meidericher nicht täuschen. Zumal die "Zebras" zuletzt beim Debüt ihres neuen Coaches Torsten Lieberknecht mit einem 2:1-Sieg beim Aufstiegsfavoriten 1. FC Köln überraschten. "Da werden wir voll gefordert werden. Und das wollen wir annehmen. Wenn wir in Duisburg etwas mitnehmen wollen, werden wir alles reinlegen müssen", erklärte Kauczinski. Er erwartet "ein hartes Stück Arbeit".

Kauczinski denkt über Doppelspitze nach

Personell kann der Übungsleiter wie in den Vorwochen nicht aus dem Vollen schöpfen. Gegen den MSV fallen die verletzten Waldemar Sobota, Yi-Young Park und Marc Hornschuh sowie Luca Zander und Jan-Philipp Kalla (beide Trainingsrückstand) aus. Nichtsdestotrotz ist die Auswahl an qualifiziertem Personal für Kauczinski noch groß. Insbesondere im Angriff hat er die Qual der Wahl. In Sami Allagui, Jan-Marc Schneider, Dimitrios Diamantakos und Henk Veerman bewerben sich gleich vier Stürmer für einen Platz im zuletzt gespielten 4-2-3-1-System des Trainers. Allerdings überlegt der Coach, in Duisburg mit einer Doppelspitze agieren zu lassen: "Darüber mache ich mir Gedanken. Veerman und Allagui harmonieren gut. Die defensive Abstimmung gehört aber auch dazu. Und die ist bei zwei Stürmern anders."

