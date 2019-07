Stand: 03.07.2019 16:31 Uhr

Problemzone Sturm: St. Pauli findet keine Verstärkungen

Einige Eindrücke vom Trainingslager im österreichischen Mayrhofen, ein Hinweis auf ein Mobile Gaming Festival, Infos zum Ticketverkauf, ein Bericht der Segelabteilung und der Blick auf die Mittagstisch-Karte im Clubheim, die in dieser Woche unter anderem Rindertafelspitz zu bieten hat - doch das von vielen Fans des FC St. Pauli so erhoffte neue Gesicht kann die Homepage des Fußball-Zweitligisten seit Tagen nicht bieten. Keine vier Wochen sind es noch bis zum ersten Saisonspiel bei Arminia Bielefeld (29. Juli), und die Hamburger kommen auf dem Transfermarkt nicht so voran, dass sie Vollzüge melden können.

Benatelli, Tashchy - das war's bislang

Ganze zwei externe Zugänge kann der Club bislang vermelden. Von Dynamo Dresden kam Mittelfeldspieler Rico Benatelli, von Zweitliga-Absteiger MSV Duisburg Angreifer Boris Tashchy. Beide haben in den vergangenen Jahren nicht so auftrumpfen können, als dass die Anhänger der Braun-Weißen darüber in Verzückung geraten oder womöglich gar in Euphorie verfallen könnten. Wie schon vor einem Jahr, als lediglich Marvin Knoll vom SSV Jahn Regensburg verpflichtet wurde, agiert der Verein auch unter dem neuen Sportchef Andreas Bornemann in der Transferpolitik auffällig defensiv. "Wir wollen uns eher die Zeit lassen, zu einem späteren Zeitpunkt noch Qualität dazuzubekommen", sagte der 47-Jährige schon Anfang Juni in einer Pressekonferenz anlässlich seines Dienstantritts.

Prinzip Hoffnung bei Veerman

Zwar wurde kurz darauf die Verpflichtung des Ukrainers Tashchy bekanntgegeben, aber das war es seitdem dann auch. Dabei gibt es vor allem in der Offensive - im kreativen Mittelfeld, den Außen und in der Sturmmitte - Handlungsbedarf. In vorderster Linie setzt St. Pauli zu einem ordentlichen Teil auf das Prinzip Hoffnung. Die Verantwortlichen sind offenbar optimistisch, dass der Niederländer Henk Veerman nach der vollständigen Genesung von einem Kreuzbandriss schon bald wieder so gut spielen werde wie vor seiner Verletzung.

Kritik von Luhukay - Lienen zeigt Verständnis

Beim Trainingsauftakt bezeichnete Chefcoach Jos Luhukay die personelle Lage als "katastrophal". Es gebe durch Verletzungen "ständig zu viele Ausfälle. Es ist unglaublich, dass St. Pauli es in den letzten drei Jahren nicht geschafft hat, über eine ganze Saison kontinuierlich gut zu spielen", sagte der Niederländer. Ewald Lienen, Technischer Direktor des Clubs, zeigte im Podcast "DerSechzehner.de" Verständnis für die Kritik: "Das ist natürlich für einen Trainer nicht angenehm, und deswegen hat er auch die Äußerungen gemacht. Jetzt müssen wir uns erst mal wieder sortieren und schauen, dass wir bis zum Ende der Vorbereitung noch ein paar Leute dazu holen. Das wissen wir alle, das muss auch passieren. Alle arbeiten fieberhaft daran, das ist klar."

